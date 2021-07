Situación "límite" da Atención Primaria no Salnés con centros de saúde "a piques do colapso"

En Sanxenxo, de dez médicos só hai tres. Faltan ademais dúas enfermeiras. No Grove, falta un médico, outro atende por horas e un terceiro só por teléfono. Hai a metade de enfermeiras, só catro. En Cambados, hai cinco médicos e non os dez que deberían estar e só cinco das nove enfermeiras. En Vilagarcía, faltan nove médicos.

É a denuncia que realizou este mércores o BNG, que alerta da "situación límite" na que se atopa a atención sanitaria no Salnés, como consecuencia de doce anos de "recortes continuados" na Atención Primaria.

Así o asegurou a deputada Montse Prado que, ante o centro de saúde de Baltar, advertiu do risco de "colapso" do sistema sanitario e do "caos" na xestión que denuncian tanto os profesionais como os pacientes.

"Non está garantida unha asistencia de calidade", asegurou Prado, que reclamou á Xunta de Galicia "que deixe de enganarse a si mesma e á veciñanza do Salnés", onde a pesar do aumento poboacional no verán "están cada vez con menos profesionais".

Se antes da pandemia, subliñou a deputada do BNG, era "imposible" atender toda a demanda, nestes momentos os profesionais están "desbordados" ao ver aumentado o seu volume de traballo, xa que deben realizar o seguimento dos positivos por covid-19.

Montse Prado reiterou que "é unha auténtica barbaridade" a presión que están a soportar os profesionais sanitarios ante a inexistencia dunha "política decente de contratación" que lles impide atender patoloxías habituais ou facer seguimento aos crónicos.

A falta de persoal está a provocar, engadiu Prado, que sexa "imposible" ofrecer aos pacientes unha atención de calidade e que se "poña en risco" a saúde física e mental dos profesionais sanitarios e duns usuarios "que non reciben a atención que precisan".