Denuncian o descoido do Sergas ante a avalancha de afectados por covid-19 nos centros de saúde

Centro de Saúde da Parda © Diego Torrado

O sindicato UGT cualifica como "desastre" a situación que se rexistra durante as últimas semanas en diversos centros de saúde da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés. Destacan, sobre todo, as situacións que se rexistran de maneira grave nos centros de Baltar, en Sanxenxo, e na Parda, en Pontevedra.

Indican que a xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra traslada a responsabilidade aos profesionais sanitarios ante a "avalancha de afectados por covid-19" que acoden ao mesmo tempo que persoas con outras doenzas a estes centros demandando atención médica.

A sección sindical de UGT-Sanidade afirma que existe unha ausencia de persoal médico e enfermería na maioría de centros mentres as consultas están "desbordadas". Desta forma, os profesionais ven obrigados a cubrir aos compañeiros ausentes e asumir a atención de pacientes desprazados, debido ao incremento de turistas durante estas datas.

Denuncian que as colas son interminables para solicitar cita previa e reclaman persoal dedicado exclusivamente a coller o teléfono. Tamén piden que se cubran ao 100% as ausencias dos profesionais de vacacións ou de baixa e reforzar os centros con persoal de servizos xerais para que ofrezan soporte a outros departamentos, ademais de atender as chamadas.

Alertan de que todos os profesionais de Atención Primaria sofren unha prisión asistencial ao bordo do colapso. Como exemplo, aseguran que hai positivos en covid-19 que non son atendidos coa rapidez necesaria, mentres que outros pacientes atopan dificultades para contactar co seu centro médico de referencia, entre outras situacións.

Para UGT, a situación máis preocupante é que coinciden no mesmo centro sanitario persoas positivas por covid-19 con outros pacientes con citas programadas.