Traballadores de ENCE advirten do peche "inminente" da fábrica se se aproba a nova lei do cambio climático

Manifestación de traballadores de Ence contra a nova Lei do Cambio Climático © Mónica Patxot

Os delegados de Comisións Obreiras na fábrica e oficinas de Ence, así como do sector forestal e de Norfor compareceron este venres para alertar do risco inminente de peche da planta de Lourizán como consecuencia da aprobación da nova Lei do Cambio Climático que se está xestando no Congreso.

O artigo 18.4 desta norma limita a duración das concesións en terreos de Costas e, aínda que aínda non está claro se a súa aplicación será retroactiva, o presidente da firma xa comunicou aos traballadores que esta nova lei supoñerá a marcha da pasteira da ría de Pontevedra.

Para evitalo, os traballadores seguirán organizando manifestacións. A próxima será o día 5 de marzo en Madrid, fronte á sede do Ministerio de Transición Ecolóxica. E unha semana máis tarde concentraranse diante da sede do PSdeG-PSOE en Santiago para facer ver o seu malestar co documento que impulsan os socialistas en Madrid.

Se a tramitación da lei segue o seu curso sen incluír as modificacións presentadas por partidos como o BNG, PP ou Cidadáns para eliminar ou matizar o artigo 18.4, a súa tramitación no Congreso concluirá o día 31 para ser votada e aprobada nas cámaras do Congreso e o Senado. "Ese día empeza a conta atrás", asume o traballador da fábrica e membro de Comisións Obreiras, Rubén Fernández.

Explica o enxeñeiro que, unha vez entre en vigor a nova norma, o Goberno nomeará a un grupo de expertos que se encargarán de decidir que empresas poden continuar co seu labor no dominio marítimo terrestre e cales non. "Serán expertos nomeados a dedo para facerlle o traballo sucio ao Goberno", eleva o ton Fernández convencido de que, aínda que desde o PSOE non o recoñecen, "o artigo 18.4 e 18.3 non son inocuos".

Na mesma liña pronúnciase a presidenta do comité de empresa da sección de oficinas, Ana Cedeira. "O presidente xa nos dixo que se sae adiante, o peche será inminente", sinalou a sindicalista.

"Estamos ante un momento clave e decisivo, se se aproba, Ence pechará antes do 2033", subliña o secretario de organización comarcal de CC. OO, José Luis García Pedrosa. Desde Comisións Obreiras alertan do grave impacto que tería ese suceso na economía de Pontevedra. "A masa salarial dos traballadores de Ence é superior ao orzamento do Concello de Pontevedra, a cidade non pode soportar iso", asegura o dirixente.

A situación é "crítica" insisten en Comisións Obreiras, central desde a que están a centrar todos os seus esforzos en convencer ao Goberno de que modifique os artigos da lei que permitan continuar á fábrica de Lourizán co seu labor á espera da sentenza sobre a legalidade da prórroga por 75 anos concedida polo Goberno de Rajoy.