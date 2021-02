Traballadores de Ence intensificarán as protestas ao fracasar as negociacións co PSOE

Manifestación de traballadores de Ence contra a nova Lei do Cambio Climático © Mónica Patxot

A loita da sección sindical de Comisións Obreiras de Ence para modificar o artigo 18.4 da nova Lei do Cambio Climático que pon en risco a continuidade da fábrica na ría de Pontevedra continúa. Durante o mes de xaneiro e febreiro os traballadores protagonizaron diversas mobilizacións para expresar o seu rexeitamento. Protestas que retomarán este mesmo venres despois de que as reunións con dirixentes do PSdeG concluísen de forma instafistactoria para os intereses dos traballadores.

O 1 de febreiro tivo lugar unha reunión de representantes do persoal e este sindicato co secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, a deputada pontevedresa Paloma Castro e representantes do departamento de industria e medio ambiente do partido. O traballador da fábrica e representante de Comisións Obreiras no comité de empresa, Rubén Fernández, explicou este martes que no encontro, que durou máis de dúas horas, trasladáronlles o seu malestar por este artigo e pediron a súa modificación.

Con todo, a resposta dos socialistas non convenceu aos traballadores. Aínda que desde o partido mostraron o seu compromiso polo mantemento dos postos de traballo e das empresas, tamén deixaron claro o seu convencemento de que a prórroga de 75 anos concedida polo Goberno de Rajoy é "ilegal", revelou Fernández.

Así mesmo, os socialistas ligaron o futuro da empresa ao contido da sentenza sobre a devandita prórroga. "Se nos é desfavorable a concesión acabará no 2033", asume Fernández a quen lle aseguran que a nova lei do Cambio Climático non afectará o futuro da empresa ao non aplicarse con carácter retroactivo. Un aspecto que desde o persoal piden que se inclúa de forma expresa na redacción da nova lei para dar maior seguridade á empresa.

Outro argumento que rexeitan desde Comisións Obreiras e que defenden os socialistas é que a pasteira non debe estar preto dunha gran masa de auga. "Todas as pasteiras de España están en localizacións así", alega Fernández.

O descontento do sindicato creceu despois de solicitar reunións con outros cargos do Goberno e do PSOE e non recibir resposta. Están pendentes de reunirse co congresista Guillermo Meijón e tamén con representantes do Ministerio de Transición Ecolóxica. Con todo, un motivo para a esperanza está na conversación mantida entre os presidentes Sánchez e Feijoo na que o socialista se comprometeu a "dar unha volta" á situación de Ence.

Para seguir presionando ao Goberno, a sección sindical de Comisións Obreiras ten programadas dúas manifestacións. A primeira terá lugar este venres 19 de febreiro e consistirá nunha marcha por estrada de camións e outros vehículos pesados relacionados coa actividade da factoría. A caravana partirá ás 10 horas do Porto de Marín con destino á Delegación de Goberno da Coruña, con parada previa en Santiago, onde se unirán máis vehículos.

Unha semana máis tarde partirán a pé ata a sede do Partido Socialista de Galicia en Santiago, concentración que terá lugar o sábado 27 para deixar claro ao partido do Goberno que "cos nosos postos de traballo non se xoga".

Doutra banda, desde o sindicato quixeron deixar claro a súa falta de comprensión cara á actitude dos socialistas. " Non entendemos por que poñen tantas trabas a unha empresa dá que dependen milleiros de postos de traballo e coa crise industrial tan grave que sofre Galicia", engade o secretario de organización comarcal de CC. OO, José Luis García Pedrosa, quen se mostrou tamén confuso coa forma de actuar do Comité de Empresa da fábrica que aínda non se posicionou a favor das reivindicacións do sindicato. "Comisións Obreriras está a facer ou que ten que facer, outros non", rematou.