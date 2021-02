O comité de empresa de Ence esgotará a vía do diálogo antes de mobilizarse contra a nova lei do Cambio Climático

Fábrica de Ence en Lourizán © Mónica Patxot

A nova Lei do Cambio climático que se está tramitando no Congreso, que limitará a duración das concesións no dominio marítimo terrestre, podería supoñer a marcha de Ence de Pontevedra. Para mostrar o seu rexeitamento, sindicatos como Comisións Obreiras xa iniciaron unha serie de protestas na rúa. Con todo, desdeo Comité de Empresa, órgano que representa ao colectivo de traballadores da fábrica e dirixido agora pola CIG, prefiren ser cautos e esperar a coñecer a versión dos lexisladores antes de adoptar outras medidas de presión.

"Primeiro queremos esgotar a vía política e logo xa estudaremos que accións tomar. Non queremos cargar contra ninguén nin pechar ningunha porta antes de escoitar as súas versións", explica o presidente do comité, Toño Lafuente.

Aínda que a norma non está aprobada, os traballadores da factoría de Lourizán non están de brazos cruzados. Nas últimas xornadas reuníronse con representantes dos grupos do PSOE, BNG e PP no Parlamento de Galicia. E as lecturas que realizan uns e outros da futura lei son contrarias.

Por unha banda, nacionalistas e populares consideran que a aplicación do artigo 18.4, o referido á duración das concesións, será de efecto retroactivo polo que podería obrigar ao peche da planta como máximo en 2033. Polo outro, os socialistas están seguros de que a norma non poderá modificar as prórrogas xa aprobadas. Unha postura que comparten tamén os servizos xurídicos consultados polo Comité.

Co obxectivo de conseguir unha información máis clara sobre o contido da futura lei, desde o comité xa cursaron de maneira formal unha petición de entrevista con dirixentes dos ministerios de Transición Ecolóxica e Industria. Do falado nesas reunións, que aínda non teñen data, dependerá as futuras accións a adoptar polo groso do persoal.

Con todo, todas estas xestións quedarán supeditadas á sentenza xudicial sobre a legalidade ou non da prórroga de 75 anos concedida polo Goberno en funcións de Rajoy. Un fallo desfavorable para os intereses da empresa e os traballadores supoñería o inminente desmantelamento da fábrica.