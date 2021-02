O PP advirte da posibilidade de que a fábrica de ENCE teña que pechar no ano 2033

Xuntanza do PP con representantes dos traballadores de ENCE © Mónica Patxot Diego Gago, deputado do PP © Mónica Patxot Xuntanza do PP con representantes dos traballadores de ENCE © Mónica Patxot Xuntanza do PP con representantes dos traballadores de ENCE © Mónica Patxot

O presidente provincial do Partido Popular de Pontevedra, Alfonso Rueda, xunto a outros representantes do PP, reuniuse este luns con representantes dos traballadores de ENCE a quen alertou de que o artigo 18 da Lei para o cambio climático e a transición ecolóxica, actualmente en tramitación no Congreso, supoñerá que a fábrica de celulosa na ría de Pontevedra teña que pechar no ano 2033.

Xunto a Alfonso Rueda participaron neste encontro o deputado nacional e portavoz do grupo popular na comisión de cambio climático no Congreso, Diego Gago, a alcaldesa de Marín, María Ramallo, o portavoz do PP de Poio, Ángel Moldes, e Pepa Pardo, deputada provincial e concelleira do PP no Concello de Pontevedra.

Na posterior rolda de prensa, á que non asistiu Alfonso Rueda, os populares desvelaron que ao longo dos últimos meses mantiveron "negociacione" con responsables do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico "para intentar que el Gobierno vea la inseguridad que genera la ley tal y como está", segundo dixo Diego Gago.

O PP pide a "la supresión o modificación sustancial" do artigo 18 da devandita Lei de cambio climático pola "incertidumbre" e "inseguridad jurídica" que supón xa que "limita" a 75 anos, contando as prórrogas, a duración das concesións da zona de dominio público marítimo-terrestre que establece a Lei de Costas.

Na rolda de prensa Pepa Pardo advertiu do "impacto terrible" deste cambio lexislativo que "pone en riesgo de manera directa a una empresa que constituye un pilar fundamental en la economía del eje Pontevedra-Poio-Marín". Ademais indicou que o peche da pasteira sería "el mayor retroceso en su historia del puerto de Marín" e repercutiría na economía de 5.000 familias do sector madeireiro e supoñería "ahondar más en la grave situación social y económica en la que nos encontramos".

O portavoz do PP en Poio, Ángel Moldes apuntou que cos traballadores de Ence "no queremos que se vuelva a repetir la historia que pasó con Elnosa" e subliñou que "si traen la pobreza a esta comarca hay dos partidos que van a ser los únicos responsables el BNG y el PSOE".

Pola súa banda, a alcaldesa de Marín, María Ramallo afirmou que con esta lei de cambio climático"lo que se está transmitiendo al sector es una inseguridad jurídica total que se traducirá en una falta de inversión" e admitiu que "nunca he visto tan negativo el futuro de ENCE".

Finalmente Diego Gago explicou que o proxecto de Lei encara nas próximas semanas o debate dos relatorios e que "la realidad es que a día de hoy ese artículo sigue absolutamente igual que hace un año".

Os populares admitiron que a modificación do articulado "está difícil" pero esperan pola "última oportunidad" que supoñerá o debate en comisión para que se poida atender á supresión deste artigo 18, tal e como reclaman os deputados do PP, Cidadáns, PNV, BNG e VOX. Despois o proxecto irá ao pleno onde se votará a totalidade da texto.