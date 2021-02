O presidente da Xunta fala coa ministra de transición ecolóxica de ENCE e do saneamento da ría

Núñez Feijóo e Teresa Ribera © Ministerio de Transición Ecológica

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, mantivo este xoves unha reunión coa vicepresidenta cuarta, Teresa Ribeira, na sede ministerial para abordar as cuestións relacionadas coa Transición Ecolóxica e a industria galega relacionada con ela.

O saneamento da ría de Pontevedra e a fábrica de ENCE estiveron presentes nesta reunión de case catro horas que foi valorada por Feijóo de maneira positiva.

"Hemos percibido que hay voluntad de arreglar y buscar soluciones a los problemas planteados. Es muy importante porque vamos a seguir trabajando en asuntos complejos, que el Ministerio los conoce de primera mano", declarou o presidente da Xunta á saída do encontro.

Feijóo reiterou a súa petición ao Goberno para que traspase á Xunta de Galicia a xestión do litoral.

En nota de prensa o Ministerio de Transición Ecolóxica informou que a ministra Ribeira pediu a Feijóo "implicación" para avanzar no "depliegue de enerxías renovables, en saneamento e depuración e no impulso á transición xusta".

Así mesmo, Ribeira pediu á Xunta que faga propostas para o desenvolvemento da enerxía eólica off- shore na Planificación da Rede de Transporte de Electricidade 2021-2026 e traballar xuntos no plan de desenvolvemento do hidróxeno renovable en Galicia.