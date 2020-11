Rías Baixas, "expectante" ante Asia, resiste aos aranceis de Trump e á incerteza do Brexit

José González e Juan Gil de Aráujo © Mónica Patxot José González, conselleiro de Medio Rural © Mónica Patxot Presentación dos datos de exportación da DO Rías Baixas © Mónica Patxot

A pesar das dificultades que, por motivo da covid-19, experimentou o consumo en todo o mundo, en Rías Baixas están satisfeitos co rendemento dos seus viños no estranxeiro. E non é para menos, creceron un 5,78% con respecto ao exercicio anterior. As vendas de 11 millóns de botellas xeraron uns ingresos de case 46 millóns de euros.

O prezo medio dos caldos de Rías Baixas situouse en 5,54 euros por litro, apenas sete céntimos menos que o ano pasado. "É un dato moi positivo porque as circunstancias foron moi difíciles", destacou o presidente do Consello Regulador, Juan Gil de Araujo.

Un terzo das vendas totais de viño albariño rexístranse xa no mercado exterior, onde exportan os seus viños 107 adegas das 168 que forman esta denominación de orixe.

Gil de Araújo celebrou que Rías Baixas resistise ante dúas ameazas que pendían sobre os seus principais mercados, Estados Unidos e o Reino Unido: os aranceis impostos por Donald Trump aos produtos europeos e a incerteza que xera o Brexit.

O país estadounidense repite como o principal destino das exportacións de albariño.

Alí, entre o 1 de setembro de 2019 e o 31 de agosto de 2020, vendeuse o 27% de todo o viño que Rías Baixas colocou no mercado exterior. Son uns ingresos de 13 millóns. É apenas un 0,6% menos que na campaña anterior.

En Estados Unidos, engadiu o presidente de Rías Baixas, as adegas fixeron un "esforzo" para manter o seu posicionamento e optaron por reducir as súas marxes de beneficio e compartir o custo dos aranceis cos importadores.

A vitoria de Joe Biden, que será o novo presidente a partir de xaneiro, "dános esperanzas de que isto se arranxe", engadiu Juan Gil de Araújo, e que non se abra unha nova guerra comercial con Estados Unidos, recuperando así as marxes de negocio que tiñan antes.

Pola súa banda, no Reino Unido houbo un crecemento "excepcional", segundo os dirixentes da DO, con ata un 15% máis de vendas. Así, o país británico sitúase nun 25,6% do volume total de vendas. "É un punto de partida moi bo para afrontar o futuro", sinalan.

Porto Rico, Alemaña ou Irlanda, onde as exportacións creceron un 22%, son mercados en auxe para Rías Baixas, como tamén o son Canadá, Holanda ou México.

Pero, sen dúbida, destaca o aumento de ata o 40% das vendas no norte de Europa: Suecia, Noruega, Dinamarca ou Rusia onde ao albariño "custábanos moito entrar" porque son especialmente complexos e están controlados por monopolios estatais moi estritos.

Aínda que se hai un mercado sobre o que Rías Baixas puxo o ollo ese é o asiático. "Aí hai un gran potencial e estaremos atentos", recoñece o xerente do Consello Regulador, Ramón Huidobro, ante os cambios que se aveciñan para os próximos meses.

En Asia, subliñou, hai un "futuro esperanzador" para os viños, xa que cada vez existe un maior coñecemento do viño, polo que é importante "estar ben posicionado". A respecto Rías Baixas centrou os seus esforzos en Xapón, que ocupa o posto 15 entre os países aos que máis viño exporta. A partir de 2021, suprimiranse ademais os aranceis con Europa.

Singapura, Corea e Taiwan tamén son obxectivo de Rías Baixas. Alí, a covid-19 impediu desenvolver accións promocionais que se tentarán retomar. E agora, ábrese a porta -a través dun acordo comercial con Europa- ao desembarco comercial en China.

MÁIS VENDAS EN EUROPA QUE EN AMÉRICA

O conselleiro de Medio Rural, José González, destacou pola súa banda que, por primeira vez, Rías Baixas logrou exportar máis veu a outros países europeos que a América, grazas ao incremento de case un 13% das vendas no vello continente.

A DO pontevedresa, segundo González, "está a traballar moi ben" porque os datos das exportacións e o seu prezo medio de venda demostra que "non están a regalar o viño e están chegado a moitos países", sobre todo a mercados "onde custa moito competir".

"Os datos falan por si sós", engadiu o concelleiro, que lembrou que o sector vitivinícola galego achega máis de 200 millóns de euros de valor engadido á economía de Galicia cada ano, con 479 adegas e uns 13.400 viticultores.