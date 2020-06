Pontevedra quere que a Xunta aclare como se poden retomar as verbenas e festas populares

As verbenas e festas populares, así como as atraccións de feira, volverán a Galicia a partir do 1 de xullo, segundo establece o decreto sobre a nova normalidade publicado este sábado no Diario Oficial de Galicia (DOGA).

A medida parécelle "rechamante" e " moi pouco rigorosa" á concelleira de Festas do Concello de Pontevedra, Carme da Silva que está "pendente" de que a Xunta aclare nalgún protocolo o modo no que estas actividades see poden levar a cabo con garantías. "Unha verbena co público sentado non parece unha verbena", comentou.

Está previsto que o 1 de xullo se reactiven "as festas, verbenas e outros eventos populares, así como as atraccións das feiras" di o DOGA sen máis aclaracións, algo que "nos sorprendeu" apuntou Carme da Silva.

"Agardo que a Xunta non faga como coas eleccións, que se poden celebrar pero despois hai que garantir os locais e iso o temos que facer outros", declarou a responsable de Festas.

Galicia tamén aprazou ata o 1 de xullo a actividade das discotecas e locais de lecer nocturno que, polo momento, poden ter actividade nas súas terrazas ao aire libre, cun límite do 75% de ocupación.

Tamén nesa mesma data esta previsto que se reactiven os establecementos que ofrezan xogos e atraccións recreativas para menores de 12 anos, espazos de xogo e entretemento e establecementos para a celebración de festas infantís.