Por que os botellóns si e os locais de lecer nocturno non? Os empresarios rebélanse

Botellón na rúa © Mónica Patxot Locais de ocio nocturno de Pontevedra pechados polo coronavirus © Diego Torrado

Galicia entrará este luns 8 de xuño na fase 3 de desescalada, na que, en principio, ía autorizarse a apertura de locais de lecer nocturno e discotecas. O Goberno central delegaba esta decisión na Xunta de Galicia.

Con todo, nas últimas horas o Ministerio de Sanidade decidía que os locais de lecer nocturno non poderán abrir en ningún caso na fase 3.

Os empresarios do lecer nocturno de Galicia, e máis en concreto os de Pontevedra, como denunciaban na reportaxe de Manu Otero en PontevedraViva "O lecer nocturno pontevedrés, ao bordo do KO", atópanse nunha situación crítica. Ademais da incerteza sobre a data na que poderán retomar a actividade, súmase a impotencia de que, a pesar de que implementen todas as medidas de seguridade e protección necesarias, o seu sector é menosprezado.

Desde a Federación Nacional de Empresarios de Lecer e Espectáculos ‘España de Noche’, da que forma parte a Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, denúnciase "a proliferación do botellón e as raves clandestinas como alternativa para o lecer xuvenil e á organización de todo tipo de festas privadas, con máis de 20 persoas en pisos de 80 metros cadrados, festas e raves ilegais organizadas en espazos ao aire libre ou afters clandestinos sen ningún tipo de control". A agrupación de empresarios de lecer nocturno denuncia, ademais, que "só durante a pasada fin de semana, segundo datos aos que tivo acceso ‘España de Noche’, detectáronse máis de 3.500 festas en casas privadas e 340 botellóns en toda España".

Nunha nota aos medios de comunicación, a Federación manifesta a súa incredulidade ante a permisividade en certas prácticas de lecer sen ningún tipo de control sanitario e denuncia que o Ministerio de Sanidade "ignora por completo que o sector recreativo foi un dos primeiros en definir unha guía oficial de medidas para salvagardar a seguridade de clientes e traballadores, cunha serie de protocolos cuxa implementación contemplan a presentación de declaracións responsables e/ou auditorías que avaliarán de forma externa e independente os procedementos de implantación".

Por este motivo, o lecer nocturno reclama abrir na fase 3 para realizar os ensaios e probas piloto do protocolo de medidas para a redución do contaxio polo coronavirus elaboradas co Instituto para a Calidade Turística Española ( ICTE) e validadas polo Ministerio de Sanidade. Así mesmo, ‘España de Noche’ reclama a activación dunha mesa de traballo, con carácter urxente, entre o Ministerio de Sanidade e o sector que permita aclarar o calendario da desescalada e a aplicación dos protocolos que permitan afrontar con garantías a volta á nova normalidade nos establecementos de lecer nocturno.

A Federación lamenta que se estigmatice a un sector que prioriza a seguridade dos seus clientes e traballadores nos seus plans de reapertura e alerta de que "nos enfrontamos a unha situación na que o lecer xuvenil vaise desenvolver en espazos sen ningún tipo de control; cando, insistimos, podíase presentar unha desescalada progresiva contando con toda unha batería de medidas e protocolos como os establecidos polo ICTE".