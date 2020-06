As festas de Pontevedra ofrecerán máis de 300 actividades para "volver a vivir a cidade"

Pontevedra quere ofrecer unha fórmula para os cidadáns poidan gozar do verán nos espazos públicos da cidade e, ao mesmo tempo, apoiar ao sector cultural. Por iso é polo que o Concello reprogramara todas as súas festas de verán e, adaptándoas á situación sanitaria, ofrecerá máis de 300 actividades festivas durante os meses de xullo e agosto.

A edil de Festas, Carme da Silva, explicou que a pandemia da COVID-19 obrigou a "repensar" toda a programación de verán e o "concepto" das actividades, partindo da base de que a seguridade dos asistentes debía ser un "factor fundamental".

A través do programa "Pontevedra Vívese", que este ano substituirá ás Festas de Verán, o Concello pretende que os cidadáns "volvan a vivir a cidade nos espazos públicos", algo que segundo Da Silva "caracteriza" á Boa Vila.

Será a través de trece escenarios repartidos polo centro da cidade e os principais barrios. Neles iranse programando actividades que, en principio, serán en espazos acoutados, con todo o público sentado e cunha distancia de 1,5 metros entre cada asistente.

A partir da romaría de San Bieito, que tamén será reformulada, Pontevedra poñerá en marcha ata 18 ciclos diferentes de actividades, dos cales a gran maioría foron creados para a ocasión e o resto son adaptacións de propostas de anos anteriores.

Así, por exemplo, manteranse axustándose á "nova normalidade" eventos como a Festa do Demo, o Memorial Ricardo Portela, o ciclo de maxia, a iniciativa popular Aquí Cántase, o ciclo Cinema na Lúa, ou o festival de jazz -reconvertido en Noites de Jazz con artistas galegos-.

O festival Itineranta, pola súa banda, reconvértese en A rebulir, unha proposta de animación na rúa con compañías galegas que, para evitar aglomeracións en puntos concretos, apostará por percorridos máis longos e continuos, sen realizar paradas, por toda a cidade.

Entre as novidades debulladas por Carme da Silva están, entre outras, propostas como Ven trebellar, que ofrecerá unha ampla programación infantil nos principais parques da cidade; Son de aquí, ciclo protagonizado por bandas de rock e pop da cidade; ou Barullada Rock, que permitirá que as pistas deportivas de Campolongo acollan varios concertos.

Virar coa gaita, que ofrecerá actuacións de música tradicional; Música nova, que apostará por bandas galegas de diversas disciplinas; Con voz de muller, ciclo no que participarán artistas femininas "con voz propia"; ou Artes vivas, que fusionará diferentes propostas escénicas como o teatro, a danza ou a poesía, formarán parte tamén desta ampla programación.

O palco de música da Alameda acollerá o ciclo Clásicas na rúa, que ofrecerá concertos de música clásica; mentres que Monte Porreiro será a sede de Urban Pontevedra, unha proposta de arte urbana "que nos gusta moito", segundo Da Silva, e que incluirá entre outras disciplinas exhibicións de grafitis ou concertos de música urbana.

A oferta festiva do verán pontevedrés completarase con Vai de música, no que músicos de diferentes bandas fusionarán as súas propostas artísticas; e Xeiras das artes, que tamén ofrecerá diferentes espectáculos de artes escénicas.

Todas estas actividades, segundo explicou a responsable de Festas, serán "máis intensas" durante a semana grande da Peregrina na que, ademais, haberá o tradicional pregón.

A programación completarase, xa en setembro, coa Feira Franca sobre a que, nestes momentos, o Concello está a traballar para "reprogramala". Sen desvelar detalle algún, Carme da Silva explicou que se están analizando "diferentes vías" para poder celebrala con certa normalidade e que non se perda o "enorme" retorno económico que produce.