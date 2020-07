Un verán cheo de música, arte e espectáculo, que "serven para combater o medo, a tristeza e a melancolía"

Dúas pequenas actuacións musicais de Marcelo Dobode e Cora Velasco e unha mostra do humor do narrador Quico Cadaval foron este mércores o aperitivo para un verán cheo de actividades festivas en Pontevedra. Na praza da Peregrina, epicentro das festas de verán da cidade, deron o pistoletazo de saída á repartición dos programas de man de toda esta actividade, que inclúe 300 eventos desde esta mesma semana e se bautiza 'Pontevedra vívese'

Os programas empezaron a repartirse e, para facer xa a boca auga aos pontevedreses e visitantes, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Festas, Carme da Silva, deron un pequeno adianto de todas as actividades deseñadas, en palabras do rexedor pontevedrés, "para que Pontevedra se poida vivir durante todo este verán", sempre desde todas as precaucións derivadas da crise sanitaria, pero cun equilibro entre as restricións e a necesidade de dinamizar o sector cultural e a vida da cidade.

"A música, a arte e ou espectáculo serven para combater o medo, a tristeza e a melancolía", insistiu Quico Cadaval, e en Pontevedra haberá medicina suficiente cunha programación que inclúe 19 programas diferentes repartidos en 13 espazos. Ofrecen ingredientes que este narrador sostén en clave de humor que "deberían ser administrados polo Sergas, pero, ante a inacción, ofréceos o Concello de Pontevedra".

O alcalde insistiu en que este verán toda a programación estará adaptada á pandemia, aposta por actividades descentralizadas en todos os barrios e por grupos pequenos e busca evitar as aglomeracións, pero a cidade terá vida durante todo o verán porque, desde o principio, o Concello non quixo "tirar a toalla" e buscou reinventarse para non deixar aos pontevedreses sen festas e, ao mesmo tempo, apoiar ao sector cultural e do lecer, un dos grandes castigados por esta crise sanitaria do coronavirus.

A presentación deste mércores contou coa presenza de representantes de BNG, PSOE, PP e Cidadáns e 50 artistas que actuarán durante todo o verán. Por exemplo, Marcelo Dobode dará un concerto na praza de España o 8 de agosto e Cora Velasco cantará na praza da Ferrería o domingo 9.

Carme da Silva deu as grazas a todos eles por asistir e insistiu en que con esta programación, que bautizaron 'Pontevedra Vívese', o Concello tamén fai unha aposta por "manter vivo e apoiar ou sector cultural" nun verán complicado no que as programacións culturais reducíronse e, por tanto, todas as persoas que viven do sector están a vivir unha situación delicada a maiores da crise e a preocupación sanitaria.

A programación inclúe, tal e como lembrou Cadaval, actuacións musicais de estilos tan diferntes como o rap, as rapsodas, a pachanga, a música popular ou o pop, cunha variedade tan grande que "a xente non vai botar de menos a narcopachanga nin a Bertín Osborne" e na que os únicos que perderán diñeiro serán "a pachanga e as academias de baile agarrado", por aquilo de manter as distancias de seguridade para evitar contaxios.

En todas as actividades haberá xel para hixienizar as mans, manteranse as distancias de seguridade e será obrigatorio levar máscara, de forma que non haberá grandes concertos nin eventos multitudinarios como a gran tirada de lumes das festas. No seu lugar, haberá pequenos espectáculos pirotécnicos desde distintos puntos durante practicamente todos os días centrais das festas.

Ademais, non faltará a música nin os concertos de toda a semana grande da Peregrina, pero sempre respectando as indicacións sanitarias e en tres localizacións diferentes cada día.

Así, actuarán el sábado 8 de agosto María do Ceo, Marcelo Dobode e Woyza: o domingo 9, Cora Velasco, Leiía e De Vacas; o luns 10, Laroá, Óscar Ibáñez e Tribo e Eladio y los Seres Queridos; o martes 11, Talabarte, Os Xesteira y Broken Peach; o mércores 12, Onte e Hoxe, As Cantigas de Elena e Black Stones; o xoves 13, Sumrrá, Baiuca e La habitación Vudú; o venres 14, La Casa de los Ingleses, Pel e Pau e Emilio Rúa; o sábado 15, Moloch, Daniel Minimalia e Pablo Lesuit; e o domingo 16, Os Carunchos, Rosa Cedrón e The Lakazáns.