Galicia prohíbe a apertura de discotecas e locais de lecer nocturno ata xullo

Discotecas e locais e lecer nocturno non poderá abrir ata xullo. Así o decidiu a Xunta de Galicia ao entender que a apertura destes establecementos "non procede por agora".

O goberno galego, que nesta fase 3 da desescalada tiña a potestade de autorizar a reapertura destes locais, sigue así a recomendación da Consellería de Sanidade e mediante decreto aprazou o permiso para que este sector retome a súa actividade.

En opinión da Xunta, é "preferible" agardar a que se poida avaliar o resultado do levantamento doutras restricións, como o libre tránsito entre as catro provincias galegas que entrou este luns en vigor coa entrada da comunidade autónoma nesta nova fase do desconfinamento.

O goberno galego, con todo, comprometeuse a traballar "conxuntamente" co sector para que a súa reapertura en xullo poida facerse "nas condicións máis viables que sexan posibles".

Xa o propio Alberto Núñez Feijóo expresara as súas dúbidas o pasado domingo sobre a posibilidade de que os locais de lecer nocturno puideran abrir xa, avanzando que sería un tema ao que habería que "darlle unha volta".

"Non é un tema menor abrir espectáculos nocturnos cando están pechados os colexios. Parécenos unha decisión que debe ser, cando menos, meditada", advertía Núñez Feijóo.