As normas sanitarias e a falta de control nas prazas lastran a reapertura do lecer nocturno

O mes de xullo chegou a Pontevedra, ademais de con unha onda de calor, coa reapertura dos locais de lecer nocturno da zona vella da cidade. Pechados desde o mes de marzo e despois de adaptar os locais e as rutinas á nova normalidade, a reestrea non puido ser máis decepcionante.

"A xente está a beber na rúa e as terrazas están abarrotadas con grupos moi numerosos. Hai un descontrol na vía pública e os locais baleiros. Estamos abocados a desaparecer", afirma con crueza Julio Barral, un dos principais empresarios do sector na cidade.

"Gasteime un dineral en adaptar os locais", sostén o propietario de Patrimonio, Fetiche e Aranda antes de enumerar todas as medidas de seguridade que teñen os seus locais.

Alfombras desinfectantes, control de temperatura nas portas, xel hidroalcohólico, rexistro de nomes, apelido e número de teléfono para rastrexar calquera brote, acceso a aseos, pista de baile, reservado e terraza delimitados, chan con sinais e máis persoal para asegurar que todos os clientes cumpren as normas. "Foi un fracaso rotundo, que non culpen ao lecer nocturno porque estamos a cumprir as normas, o foco de contaxio é outro", estala Barral.

É consciente o propietario que o modelo de negocio dos seus locais perdeu atractivo coa implantación das novas normas de distanciamento social e redución de aforos, pero esixe un maior control por parte da Policía Local nas rúas porque "se hai 100 ou 200 persoas nunha praza, bebendo na rúa, estamos abocados á morte", insiste Barral, quen tampouco está conforme coa limitada cabida imposta aos seus locais. "O aforo que nos marcan é para non subistir", protesta.

Estas limitacións obrigaron a todos os locais de lecer nocturno que abriron as súas portas esta fin de semana, moitos se manteñen aínda pechados #ante a previsible inviabilidade da súa actividade, a cobrar entrada na porta. "Nós cobramos 7 euros de entrada cunha consumición, só subimos un euro o prezo dunha copa -compara Barral os prezos coa época anterior á Covid-19-, pero non podemos competir cunha terraza na que se cobra 2,50 euros por unha cervexa e na que tamén hai música", lamenta o empresario.

É sabedor Barral de que non existe unha solución sinxela aos problemas que carrexa a nova normalidade para o seu sector, por iso pide ás autoridades un maior control sobre os horarios e cumprimento de aforos do sector da restauración. "Se unha terraza ten que pechar ás dúas da mañá, que peche e a xente que estea sentada", demanda o empresario que se sente vítima dunha competencia desleal.

Outro dos quebradizos de cabeza cos que teñen que lidar neste sector é o cumprimento das normas no interior dos seus locais. Aínda que recoñece que o uso da máscara é ao que máis lle custa afacerse aos clientes, agradece a comprensión dos mesmos cando os empregados lémbranlles que deben permanecer no interior do local con ela posta.