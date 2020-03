A Xunta entrega 465 EPI's aos Concellos de Moraña e Cerdedo-Cotobade

Tarefas de desinfección en Cerdedo-Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Moraña recibiu por parte da Xunta de Galicia un total de 465 Equipos de Protección Individual (EPI's) para distribuír entre o persoal municipal, do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), Policía Local e Protección Civil para favorecer a súa protección e a do resto dos veciños fronte á transmisión do coronavirus.

En concreto, o Concello recibíu, neste primeiro reparto, un total de 100 mascarillas, 350 luvas de látex e 15 buzos, que se engaden a certo material do que xa se dispoñía pero que era insuficiente para superar as circunstancias actuais.

A alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, destacou a boa calidade dos equipos e a súa "gran importancia" para que se sigan prestando os servizos municipais, que agora son máis necesarios ca nunca, "con maiores parámetros de seguridade e de protección para os nosos traballadores e para o resto dos veciños".

Ademais, a rexedora local quixo agradecer a colaboración da Xunta de Galicia, "que foi a única administración que se preocupou polos concellos e por Moraña, xa que ningunha outra se interesou polas nosas necesidades nin nos facilitou ningún equipo". Nesta liña, Piñeiro engadíu que a importancia desta entrega radica sobre todo en que "apenas tiñamos uns poucos equipos e ademais non había xeito, polos nosos propios medios, de conseguir máis, xa que apenas quedan existencias así que este subministro da Xunta pódese considerar salvador".

Por outra banda, o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, anunciou a inmediata distribución entre todo o persoal municipal, así como no Centro de Día-Fogar Residencial de Cerdedo, de 600 mascarillas e luvas de látex que foron postas a disposición do Concello por parte da Xunta de Galicia para axudar na prevención da transmisión do coronavirus.

Deste xeito, o Concello recibíu 100 mascarillas e 500 luvas e entregoullas aos traballadores das súas sedes administrativas de Carballedo e Cerdedo, así como ao Centro de Día do municipio e ás traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), para as cales eran moi necesarios co obxectivo de minimizar ao máximo o contaxio do coronavirus nunha das prestacións máis sensibles neste momento de crise sanitaria.

Así mesmo, o Concello tamén se fixo, a través desta primeira entrega da Xunta, con 15 buzos completos con gorro e protección total que se destinarán aos servizos especiais, como os realizados pola Agrupación de Protección Civil e polos equipos de limpeza e desinfección, que seguen a traballar polos centros de saúde, supermercados, farmacias e zonas comúns.