A Xunta cerra todos os locais públicos agás tendas de alimentación e farmacias e regula os funerais

A Xunta de Galicia acaba de declarar a situación de emerxencia sanitaria en toda a comunidade autónoma polo avance do coronavirus e, tras unha reunión extraordinaria do goberno, acordouse o peche ao público de todos os establecementos excepto os dedicados directamente á venda de alimentos, as farmacias, os quioscos e as gasolineiras.

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, compareceu na tarde deste venres tras a aprobación das primeiras medidas da situación de emerxencia sanitaria, entre as que figuran medidas que afectan á celebración de velorios e funerais.

Así, limítanse estes actos a 25 persoas como máximo e que a presenza de persoas nos tanatorios limítese a un máximo dun terzo do aforo dispoñible.

En relación coas medidas relativas aos establecementos públicos, tan só poderán abrir supermercados, panaderías, froiterías e tendas dedicadas á alimentación, así como as zonas dos centros comerciais específicas para este fin. Desta maneira, tamén deberán pechar comercios de todo tipo e piscinas e establecementos deportivos ou ximnasios.

Quedan, desta forma, prohibida a apertura ao público de bares e restaurantes, que só poderán servir a domicilio ou comida para levar. Tampouco poderán abrir furanchos, cinemas, teatros ou comercios de todo tipo que non sexan os especificados e as farmacias.

De momento, a Xunta non adoptou ningunha medida para restrinxir o transporte ou a mobilidade dos cidadáns, pero si fan unha chamada a limitar as viaxes excepto os necesarios e á prudencia dos cidadáns á hora de confinarse en casa e, na medida do posible, evitar os desprazamentos e as aglomeracións de persoas.

Desta forma, Feijóo insistiu en que "non hai medidas de confinamento obrigatorio" polo momento en Galicia, pero recomenda a redución de viaxes. Así, recomenda aos cidadáns que estean na rúa o mínimo tempo posible, que acurten os seus desprazamentos ao máximo e, a aqueles que teñan síntomas, pediulles que non saian de casa.

O mandatario referiuse de forma específica a moitos cidadáns doutras comunidades autónomas que se dirixiron á comunidade nas últimas horas e atópanse en localidades turísticas como O Grove ou Sanxenxo. A todos eles trasladoulles que "hai que extremar as precaucións", que a súa presenza aquí non pode supoñer estar de vacacións e á xente nova quíxolle lanzar unha mensaxe directa e clara lembrándolles que son "vectores de transmisión" e apelando á súa responsabilidade.

Todas as medidas serán de aplicación inmediata a partir da medianoite deste venres para este sábado e durante dúas semanas, pero todas elas quedan supeditadas ás medidas que o Goberno do Estado aprobará este sábado con motivo da declaración do estado de alarma. Nese momento, a Xunta quedará ao dispor do executivo estatal.