Sanxenxo ordena o peche das praias tras a chegada de visitantes nos últimos días

O Concello de Sanxenxo acordou este sábado o peche das praias e as oficinas de turismo do municipio e prohibe o acceso a todos os areais. Desta forma, toma medidas ante a chegada ao municipio nos últimos días de persoas chegadas desde outros puntos de Galicia e de España para utilizar as súas segundas residencias de veraneo durante o tempo que duren as medidas de contención do coronavirus.

Ademais, acaba de aprobar a incorporación ao traballo dos policías e bombeiros que estean de vacacións e decidiu que durante a semana haxa un policía diante do Concello e outro diante do edificio de Servizos Sociais para informar o público que a atención será telefónica e non presencial.

Estas medidas súmanse ás xa acordadas nos últimos días. O goberno de Sanxenxo xa acordou o xoves pechar todos os edificios e instalacións municipais, así como suspender as actividades deportivas, culturais, educativas e sociais que dependen do Concello e o venres sumouse ás medidas o peche dos mercados e os parques infantís.

A 'situación de emerxencia sanitaria' decretada pola Xunta de Galicia e a declaración do 'estado de alerta' obrigouno a intensificar esforzos e coordinación para, na medida das súas competencias, contribuír a superar a crise do coronavirus.

A Policía e os servizos de emerxencia velarán por que se cumpran estritamente as decisións do Consello dla Xunta, as que decida o Consello de Ministros e as que acordou o Concello e solicitan a colaboración de todos no cumprimento das recomendacións de prevención, como intensificar a hixiene, gardar a distancia con outras persoas e permanecer nas vivendas o máximo tempo posible.

O goberno local apela á responsabilidade de veciños e especialmente dos visitantes e garante que, con serenidade, pero tamén con firmeza fará cumprir todas as medidas que se tomaron.

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, convoou ao gabinete de crise do municipio para reforzar e coordinar todos os medios municipais que garantan o cumprimento estrito das decisións que tomaron os gobernos de España, Galicia e Sanxenxo respecto a a pandemia do Covid-19.

O gabinete está integrado polo alcalde, a primeira tenente alcalde, María Deza, os concelleiros de Seguridade Cidadá, Jaime Leiro; Medio Ambiente, Juan Deza; Actividade Económica e Persoal, Marcos Guisasola; Cultura e Educación, Paz Lago, o xefe da policía local e o responsable do servizo de emerxencias. Para esta reunión considerouse que había que contar coa presenza dos presidentes do CETS, Alfonso Martínez, e Entretrendas, Julio Presas. Segundo evolucione a situación, poderían facerse novas incorporacións se fose necesario.