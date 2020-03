Ana Pastor, positivo por coronavirus tras varios días de corentena na casa

O coronavirus segue estendéndose entre a clase política española. Tras confirmarse o positivo polo COVID-19 de dous deputados de Vox, agora é a ex ministra de Fomento, Ana Pastor, a que deu positivo tras varios días de corentena na súa casa.

A dirixente do PP, que nas últimas eleccións xerais presentouse por Madrid e non por Pontevedra como era habitual nela, foi quen anunciou a noticia nas súas redes sociais.

A través da súa conta de Twitter, Pastor explica que permaneceu en casa desde o sábado pola tarde debido á febre e seguindo as indicacións médicas.

"Onte deume positivo a proba do COVID-19 polo que continuarei na miña casa os días que me indiquen os meus colegas. Eu estou perfectamente ben sen febre nin outros síntomas", explica a propia Ana Pastor.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

A política pontevedresa engade unha "mensaxe de tranquilidade" ante esta noticia, xa que lembra que España ten unha "excelente" sanidade e profesionais "magníficos", polo que recomenda seguir os seus consellos para facer fronte á expansión do virus.

Fontes do partido confirmaron a PontevedraViva que Ana Pastor atópase na súa casa de Pontevedra, onde chegou o pasado sábado. Tras aparecerlle a febre e os primeiros síntomas dun posible contaxio do coronavirus, optou por cancelar toda a súa axenda pública e gardar unha corentena voluntaria.

Así, entre outros actos, renunciou a participar na manifestación do 8M en Pontevedra e no almorzo que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, organizou o pasado luns cunhas catrocentas persoas no hotel Galicia Palace.