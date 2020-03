Ana Pastor, recuperada do coronavirus: "He dado negativo", anuncia nas redes sociais

Boas noticias para un dos primeiros casos de coronavirus rexistrados en Pontevedra. Ana Pastor, ex presidenta do Congreso dos Deputados, recuperouse da infección do COVID-19 e, a través das súas redes sociais, confirmou que xa está libre do virus.

Pastor, que deu positivo en Pontevedra tras chegar de Madrid e pasar varios días en corentena, explicou que o test que os médicos lle realizaron nas últimas horas deu negativo.

Así o fixo a través da súa conta en Twitter, desde a que confía en que este anuncio sexa unha mensaxe "de esperanza" para toda a cidadanía.

Quiero compartir con todos vosotros una buena noticia: me han hecho la PCR después de 15 días y el resultado es negativo. Quiero agradecer a los profesionales sanitarios su gran esfuerzo y dedicación y trasladar a todos los ciudadanos un mensaje de esperanza. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 23, 2020

Ademais, a dirixente do PP quixo dar as grazas publicamente a todos os profesionais sanitarios que están a loitar contra o coronavirus "por su esfuerzo y dedicación".

Ana Pastor foi unha das primeiras políticas do noso país en dar positivo por coronavirus. Desde entón mantívose recluída na súa casa.

Tras aparecerlle a febre e os primeiros síntomas dun posible contaxio do coronavirus, optou por cancelar toda a súa axenda pública e gardar unha corentena voluntaria e, un par de días despois, ela mesma confirmou o seu positivo.