Confirmado o primeiro caso positivo por coronavirus en Pontevedra

A Consellería de Sanidade confirmou o primeiro positivo polo coronavirus COVID-19 na área sanitaria de Pontevedra.

Trátase dun home de 45 anos que permanece ingresado e illado no Hospital Montecelo desde a tarde deste domingo. Atópase en planta en estado estable.

O home ingresou directamente en Montecelo con síntomas sospeitosos e indicou que viaxara a Madrid nos últimos días. Inmediatamente activouse o protocolo preparado para estes casos, illando ao paciente á espera do resultado das probas.

Estas probas realizadas e analizadas en Montecelo deron positivas en primeira instancia, de modo que as mostras foron enviadas ao Centro Nacional de Microbioloxía de Majadahonda para a súa confirmación definitiva. O resultado con todo, ante o incremento de casos a nivel estatal, non chegou ata primeira hora do mércores.

Outro paciente ingresado en Montecelo deu positivo no primeiro test e está á espera da contraanálise Centro Nacional de Microbioloxía

Segundo informou xustamente a última hora do martes o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Galicia confirmáronse polo de agora 27 casos de coronavirus, e outros tres pacientes máis se atopan en estudo ante a sospeita de que poidan contraer a enfermidade.

Este mércores confirmouse ademais que outro paciente ingresado en Montecelo deu positivo no primeiro test e está á espera da contraanálise Centro Nacional de Microbioloxía.

Desde o Sergas lémbrase que a Consellería de Sanidade puxo ao dispor da poboación o teléfono 900 400 116 para dar información xeral sobre o coronavirus. Neste número, pódense resolver todas as dúbidas dos cidadáns respecto diso.

No caso de persoas procedentes dunha viaxe ou que estivesen en contacto con persoas que veñan dunha área de risco e presente síntomas (tose, febre ou dificultade respiratoria), recoméndase que non acuda directamente ao hospital nin ao centro de saúde senón que contacte telefonicamente co 061.