O CIM, "saturado" ante o incremento "importante" de casos de violencia machista

A loita contra a violencia machista non se detén. En Pontevedra tampouco. Iso si, as autoridades alertan do incremento "importante" que se está rexistrando no número de mulleres que acoden ao Centro de Información Municipal (CIM) para pedir información ou denunciar ser vítimas desta lacra social.

Así o confirmou este martes a directora do CIM, Rosa Campos, que recoñeceu que neste servizo municipal "estamos saturados" ante o aumento de usuarias.

A pesar diso, aclarou, todas as mulleres son atendidas de maneira apropiada "aínda que teñamos que metelas con calzador na nosa axenda".

Ao centro de información chegan, segundo a súa directora, mulleres "de todo tipo" ás que acompañan durante todo o proceso que inician para denunciar a súa situación. "Agora hai saída", sinalou Campos, que destacou a importancia que tivo a lei de violencia de xénero, que supuxo un "cambio fundamental".

"De estar agochadas as vítimas pasaron a ser visibles e ter uns recursos á súa disposición", subliñou a directora do CIM que, con todo, advertiu do "perigo" que teñen as mensaxes que se están "propagando" desde diversos partidos políticos ou estamentos sociais e que fan "moito dano" á loita contra a violencia de xénero.

PROGRAMACIÓN 25N

Para trasladar á sociedade pontevedresa a importancia de combater as violencias machistas, o Concello organizou unha ampla programación para conmemorar o próximo 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

A programación comezará o 11 de novembro co inicio da campaña "Percorrido á liberdade. Como saír das violencias machistas", que consiste na difusión dun díptico que recolle os "camiños a seguir", segundo explicou a edil de Igualdade, Paloma Castro, para as mulleres que denuncien ser vítimas da violencia machista.

A partir do 18 de novembro tamén se activará a campaña "Pontevedra en negro", na que colaborarán comerciantes e hostaleiros da cidade que, entre outras cuestións, visibilizarán a loita contra a violencia machista en camisetas, mandís ou escaparates. Ademais, repartirase material nos centros educativos do municipio.

Unha terceira iniciativa consistirá nunha exposición itinerante que, baixo o título "Desmontando ou amor romántico", reunirá imaxes realizadas por fotógrafas galegas que, xunto cos seus textos explicativos, denunciarán como estampas que identificamos co amor son, en realidade, reflexo da violencia machista na sociedade.

O Teatro Principal, pola súa banda, acollerá o 14 de novembro un monólogo sobre igualdade a cargo de Baia Fernández e, a continuación, a entrega dos premios Ernestina Otero; mentres que o 23 de novembro representarase a obra As pementeiras da compañía Xoré Teatro, que aborda o tema da igualdade de xénero.

A estrea dunha peza audiovisual dirixida aos adolescentes, que fai fincapé nas violacións que se producen durante as citas amorosas; ou o despregamento o 19 de novembro dunha pancarta contra as violencias machistas na casa do concello completan os actos organizados polo Concello para este 25N.