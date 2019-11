A exposición Voilá la Femme e as marinenses Celeste Garrido e Isabel Carragal, Premios Lazo Violeta 2019

A exposición anual Voilá la femme, do Ateneo Santa Cecilia, e as veciñas de Marín Celeste Garrido e Isabel Carragal recibirán este ano os Premios Lazo Violeta que concede o Concello con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da loita contra a violencia de xénero.

Así o deron a coñecer este venres as concelleiras Marián Sanmartín, Beatriz Rodríguez e Mónica Viqueira e a directora do CIM de Marín, Marián Sánchez, ao tempo que anunciaron a programación dos próximos días.

Voilá la Femme levará o premio pola súa labor de difusión e apoio da expresión artística de mulleres novas, artistas que comezan a súa traxectoria e que atopan nesta exposición un espazo no que ensinar a súa arte e as súas sensibilidades. Celeste Garrido, comisaria desta mostra e escultora, tamén resultará premiada pola súa implicación na defensa da muller a través do mundo da arte.

No caso de Isabel Carragal, será un recoñecemento a título póstumo. Trátase unha muller de Marín "forte e loitadora" que faleceu a causa dun cancro. Os seus familiares recollerán o premio, que se entregará o día 25, ás 13.00 horas, no salón de plenos do Concello de Marín.

Previamente, representantes do Consistorio realizarán a lectura dunha declaración institucional na que se inclúen temas como a necesidade de ampliar a consideración de vítima por violencia machista, que actualmente só é aplicable á parella ou ex parella do agresor; a inclusión da violencia sexual dentro da categoría de violencia de xénero, a preservación do anonimato con respecto aos datos das vítimas e a petición dunha maior sensibilidade por parte dos medios de comunicación nas coberturas deste tipo de crimes.

O día 25 os actos continuarán ás 20.00 horas no salón de actos do IES Illa de Tambo, coa representación da peza teatral 'O rueiro das liortas', a cargo da compañía Elegante Elefante e na que se fai un retrato da nosa sociedade, inzada de comportamentos sexistas.

Paralelamente ao acto institucional, o Concello de Marín organizou unha serie de actividades que teñen como fin sensibilizar e implicar aos centros educativos da vila. Unha caravana morada instalarase nos centros educativos para que o alumnado de Infantil e Primaria poidan visitala e recoller contos, debuxos animados e xogos cos que traballar de maneira interactiva para avanzar na súa sensibilización.

Para o alumnado da ESO, Bacharelato e cursos formativas, o Concello preparou a exposición Bravxs, ca colaboración da Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo e o confinanciamento da Federación Española de Municipios e Provincias. Ademais, visionarán o documental 'Debuxando o xénero', un proxecto divulgativo realizado por Gerard Coll – Planas e María Vidal.

Os cursos de cuarto da ESO e de Bacharelato realizarán o obradoiro 'Abre os ollos', unha actividade participativa impartida polo persoal do CIM, no que se procurará favorecer, utilizando material audiovisual, a comprensión dos conceptos clave en igualdade.