O municipio xa viste de negro contra a violencia machista

Pancarta do 25N no antigo edificio do Concello © Cristina Saiz Representantes dos grupos políticos no balcón coa pancarta do 25N © Cristina Saiz

Este martes despregouse a pancarta do 25N no balcón antigo edificio do Concello na praza de España. Representantes de todas as agrupacións políticas con representación na corporación asistían a este acto que se inclúe na campaña con motivo do Día internacional da eliminación da violencia contra a muller.

Paloma Castro, concelleira de Igualdade, sinalaba que se repartirán carteis por todo o comercio local, hostalería e empresas coa intención de que toda a cidade se una á loita contra a violencia de xénero. A repartición realízase tamén en centros de saúde, edificios públicos, centros de ensino e ximnasios, indicaba a concelleira.

Ademais, este sábado 23 a partir das 10.00 horas, as persoas que se acheguen ata o Mercado de Abastos recibirán camisetas e mandís co lema da campaña Pontevedra en negro, que se suma deste xeito á rede de cidades en negro.

As persoas interesadas en obter material da campaña pode solicitalo no Centro de Información á Muller (CIM), situado na praza José Martí. Elaboráronse 5.000 camisetas, 500 mandís e outros tantos carteis, ademais de folletos, lapis e flyers para a súa distribución.