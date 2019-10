O Samaín de Briz non ten medo da choiva

A choiva non poderá co Samaín de Marín. O Concello confirmou na mañá deste mércores que, a pesar das malas previsións meteorolóxicas, o Parque dos Sentidos da Finca de Briz converterase na noite do xoves nun parque temático do terror e da diversión. Segundo os cálculos do goberno local, está previsto que acudan preto de 2.000 persoas de diversos puntos de Galicia á celebración do Samaín.

Despois do éxito do ano pasado, o Concello volve contar co apoio da Fundación Xoán XXIII e a comparsa Os da Caña para organizar unha festa inesquecible no que cada detalle está coidado ao máximo. Con todo preparado para a noite máis terrorífica do ano, as portas da Finca marinense abriranse ás 18.30 horas.

Doutra banda, explican desde o Concello que para a xornada do xoves están previstos cortes de luz na iluminación pública dalgunhas rúas para xeral o clima de escuridade e medo necesarios para as andainas de terror e espanto que percorrerán as rúas da vila. A participación nestas actividades é gratuíta, pero os interesados deberán retirar un ticket na Finca de Briz para confirmar a súa inscrición.

Existen dous tipo de camiñadas. Para os menos atrevidos son as de espanto, que se realizarán entre as 19 e as 21 horas. Mentres que os máis valentes poden probar as de terror, que se desenvolverán en grupos reducidos entre as 19 e as 00.00 horas. Para acudir á festa de Briz, non é necesario contar con ningún ticket.

Dado que se espera unha elevada participación, o goberno local habilitará zonas de aparcamento disuasorias en diversas fincas, a máis próxima a Briz é a de Ponte Zapal, pero tamén haberá prazas adicionais na zona de Praza de España, Rúa Inferniño, República Arxentina, Concepción Arenal, Sagrada Familia e Exército e Mariña ou no aparcadoiro do IES Chan do Monte.