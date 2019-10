O Concello de Marín realiza tarefas de mantemento na Finca de Briz

Os operarios do Concello de Marín traballan estes días na reparación da zona da lagoa da Leira de Briz. O mal estado dos listóns de madeira, deteriorados pola humidade e o paso do tempo, obrigou a intervir de forma inmediata. En lugar de repoñelos, optaron por botar formigón por todo o espazo no que estaban os listóns.

Este labor comezou a realizarse hai unha semana, co formigón xa implantado as tarefas céntranse agora na colocación dos últimos remates para deixar a instalación lista para a tempada de inverno. No Concello consideran este lugar como un espazo "único" para realizar actividades de todo tipo como o Samaín de Briz que reunirá o día 31 a decenas de familias na leira.

Esta obra vén completar o lavado para a que foi sometida a Leira de Briz coa retirada dos listóns de madeira da contorna do auditorio.