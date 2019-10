Un plan especial de tráfico facilitará a participación e estacionamento no Samaín Briz

Presentación do Samaín Briz © Concello de Marín

A Finca de Briz transformarase a próxima semana para deixar de ser por un día Parque dos Sentidos e converterse en Parque do Terror. Será durante a tarde e a noite do próximo xoves 31 de outubro con motivo da nova edición do Samaín Briz, para a que xa se están ultimando todos os preparativos, entre eles, un plan especial de tráfico.

Así, entre o luns 28 e o mércores 30, os accesos á finca estarán restrinxidos para as labores de decoración. Unicamente estarán abertos os accesos á escola de música, ao quiosco e ao edificio de asuntos sociais, que seguirá funcionando no seu horario habitual.

O mesmo día da festa, o xoves 31, a finca permanecerá pechada durante todo o día ata que cheguen as 18.30 horas, momento no que abrirá as súas portas o Samaín Briz.

O día 31 tamén haberá cortes puntuais na iluminación pública para poder conseguir a escuridade que precisan as camiñadas de terror e de espanto e os organizadores puxeron en marcha un plan de aparcadoiro específico no que se habilitan parcelas de estacionamento disuasorias.

En concreto, estarán preparadas para o estacionamento a parcela de Ponte Zapal, a máis próxima á Finca de Briz; a zona de Praza de España e parcelas nas rúas Inferniño, República Arxentina, Concepción Arenal e Sagrada Familia. Ademais, a Rúa Exército e Mariña, que bordea á Praza de Abastos, estará habilitada en dirección única descendente, tal e como se fai nos días de mercado, polo que haberá posibilidade de estacionar en toda a marxe esquerda do vial.

A festa aspira a converterse en referencia en Galicia no calendario de outono e conta coa implicación do Concello de Marín, a Fundación Juan XXIII e a comparsa Os Da Caña, que xa están ultimando os preparativos necesarios para ambientar todo o espazo.

Os organizadores programarán dúas camiñadas: unha de espanto para principiantes e outra de terror para valentes. As dúas rutas repetiranse por grupos cada cinco minutos, de maneira ininterrumpida, entre as sete da tarde e as nove da noite as de espanto e entre as sete e a medianoite as de terror.

É obrigatorio adquirir un ticket na entrada principal da Finca previamente. Aínda que as portas abrirán ás 18.30 horas, a partir das 18.00 xa se empezarán a repartir tickets entre as persoas que estean facendo cola diante da finca, co obxectivo de axilizar o máximo posible este trámite.

A organización aconsella que os menores de 12 anos estean acompañados por un adulto e lembra que haberá postos de castañas, filloas, rosquillas, churros, choripán e chocolatada. Ademais, instalaranse algúns postos de venta e de exposición de artesanía, incluíndo as creacións dos participantes no obradoiro de cabazas que terá lugar o xoves pola mañá na Alameda de Rosalía de Castro.