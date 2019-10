O Samaín Briz será o 31 de outubro e incorporará un obradoiro de cabazas e un espazo gastronómico

As concelleiras Marián Sanmartín, Elisa Dopazo, Raquel Soage e Cristina Acuña presentaron este martes na Finca de Briz o cartel da nova edición do Samaín Briz, que terá lugar o próximo 31 de outubro neste enclave único da vila.

Durante a rolda de prensa, as representantes do Concello de Marín estiveron acompañadas por integrantes da Fundación Juan XXIII, a Comparsa Os da Caña e a empresa Koremi, que tamén forman parte do comité organizador desta festa.

A Finca de Briz será decorada integramente para a ocasión. De feito, durante os días previos á festa, estará pechada ao público, a excepción da zona da lagoa para dar acceso ás dependencias de Servizos Sociais, Escola municipal de Música e ao quiosco, que estarán abertas ao público durante o seu horario habitual.

O Concello contratou os servizos da empresa Koremi, que axudará no deseño da "Camiñada de terror para valentes", dirixida especialmente a adultos ou menores acompañados. No que respecta á "Camiñada do espanto para principiantes", pensada máis para menores e aquelas persoas que prefiran un nivel de terror máis contido, serán os integrantes da Comparsa Os Da Caña os que axuden na súa creación e desenrolo.

ACTIVIDADES PARALELAS

O día 31 de outubro é non lectivo nos centros escolares marinenses, por iso pola mañá haberá un obradoiro de cabazas na Alameda de Rosalía de Castro, cuxos resultados exhibiranse despois na Finca de Briz.

A partir das 18,30 horas e ata media noite, a Finca de Briz estará aberta para gozar das camiñadas, que se complementarán ca actuación dun mago, bailes das “zumbis”, música e haberá un espazo gastronómico, no que se poderán degustar alimentos típicos desta época do ano: castañas, filloas, chouripáns, entre outros.

SEGURIDADE E ATUENDO

O Concello recomenda que se leve un calzado cómodo, que permita camiñar por zonas de terras sen perigo de esvarar. Por outra banda, é conveniente levar lanterna e roupa que se poida mollar ou ensuciar.

As concelleiras animaron a que todas as persoas que asistan, acudan disfrazadas ou, polo menos, caracterizadas de Samaín.