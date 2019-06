Douscentos socorristas vixiarán as praias da ría de Pontevedra este verán

Dous socorristas © PontevedraViva

O tempo aínda non acompaña pero o verán está ao virar a esquina e os concellos da ría afánanse para ter a punto todos os servizos das súas praias antes da chegada dos bañistas. Un dos principais retos que deben afrontar os gobernos municipais cada ano é a contratación de socorristas, unha misión cada vez máis complicada pola falta de profesionais que moitas veces atrasa o peche dos planteis. Esta tempada os areais da ría contarán coa presenza de douscentos vixiantes que se repartirán pola costa de Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu e Cangas.

A maior parte dos socorristas desembarcarán nos areais na última fin de semana de xuño, pero nalgunhas praias xa están a prestar servizo. É o caso de Sanxenxo, no que o servizo de salvamento xa está en funcionamento, aínda que a maior parte do continxente despregarase a finais de mes. A vila turística contará co maior número de socorristas de toda a ría. Para este verán teñen contratados a un total de 70 vixiantes. A próxima fin de semana comezarán a patrullar nove das praias máis concorridas do municipio e o resto incorporaranse unha semana máis tarde para velar pola seguridade das 14 praias nas que ondearán este verán a bandeira azul.

O veciño Concello de Poio ten tamén feitos os deberes de contratación de seis vixiantes, pero a súa chegada ás praias non se espera ata o 1 de xullo. O servizo de salvamento prestarase nas praias de Cabeceira, a única con bandeira azul do municipio, e en Covelo durante os tres próximos meses.

Na beira oposta da ría, Marín aínda non ten pechada o persoal de vixiantes. Precisan 21 vixiantes, pero nas probas de selección da pasada semana só pecharon a contratación de oito. Para os 13 restantes prevén realizar un novo exame a próxima semana co obxectivo de ter completa o persoal para o 28 de xuño, data na que está previsto o inicio do servizo nas principais praias do municipio. Nunha etapa máis avanzada do proceso atópanse en Bueu, onde xa realizaron todas as probas de selección dos 13 vixiantes que necesitan e confían en que todo o persoal estea operativa para comezar a tempada o 1 de xullo.

No Concello de Pontevedra tamén teñen pechada a contratación de tres socorristas que velarán pola seguridade dos bañistas na praia fluvial do Lérez.

Unha das zonas favoritas dos bañistas e turistas son as praias da ría de Aldán, en Cangas. Neste municipio teñen pechado xa a todo o persoal de vixiantes, que este ano se compón de 28 traballadores que patrullarán os areais por terra e mar.