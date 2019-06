Sanxenxo, anfitrioa dunha Galicia "orgullosa" da "excelencia" das súas praias

Acto de entrega das bandeiras azuis en Montalvo © Mónica Patxot Acto de entrega das bandeiras azuis en Montalvo © Mónica Patxot Acto de entrega das bandeiras azuis en Montalvo © Mónica Patxot Acto de entrega das bandeiras azuis en Montalvo © Mónica Patxot

Unha de cada cinco praias españolas con bandeira azul está en Galicia. É unha mostra, segundo o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, da "excelencia" desta comunidade en materia de riqueza natural e biodiversidade. Por iso é polo que avogase por traballar en ferramentas para fomentar un desenvolvemento "sustentable e racional".

Así o destacou durante o acto de entrega das bandeiras azuis, celebrado este luns na praia de Montalvo (Sanxenxo). Entre estes instrumentos normativos, sinalou, estará a nova Lei de Patrimonio Natural, que se debaterá esta semana no Parlamento galego e que, segundo Núñez Feijóo, está pensada para contribuír a facer unha Galicia "máis verde".

O presidente da Xunta, que estivo acompañado da conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e do presidente de ADEAC, José Ramón Sánchez Moro, insistiu na necesidade de garantir o "máximo respecto" polo medio natural sen que iso sexa "incompatible" cunha explotación "racional" destes recursos.

Este "futuro verde", segundo o titular da Xunta, pasa tamén porque Galicia "sexa azul" impulsando a calidade das súas augas, das que destacou que o 96% das zonas de baño obtiveron unha clasificación sanitaria excelente ou boa, ou establecendo novos criterios para a instalación dos coñecidos "chiringuitos" a pé de praia.

Evitar que estas zonas naturais "se degraden", dixo Núñez Feijóo, é unha "obriga" das autoridades ante a crise climática que "ameaza" o planeta. "Se queremos unha sociedade sostible hai que abordar este asunto", engadiu con contundencia.

"ORGULLOSO" DAS BANDEIRAS AZUIS

Ademais, Feijóo mostrouse "orgulloso" das 156 bandeiras azuis que ondearán en Galicia este verán, 107 praias, 22 sendeiros, 15 centros de educación ambiental e 12 portos deportivos, que sitúan á rexión galega como a segunda comunidade de España cun maior número de galardóns, só por detrás da Comunidade Valenciana.

Á cabeza de toda España, un ano máis, está Sanxenxo. O municipio anfitrión deste acto logrou 18 bandeiras azuis para catorce praias, dous portos -Sanxenxo e Portonovo-, un centro de interpretación e a súa rede de carreiros.

Para iso, lembrou o seu alcalde, Telmo Martín, o Concello inviste máis de 700.000 euros para actuacións nas súas praias. O obxectivo de cara o próximo ano, avanzou, será que dous novos areais logren este distintivo, Nanín e Area de Agra.

Ao acto acudiron tamén, entre outros, o alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, que recibiu as bandeiras azuis á praia da Calzada e ao sendeiro azul; ou representantes de Marín e Vilagarcía de Arousa, que recolleron os seus respectivos distintivos. Desculparon a súa ausencia os municipios de Poio, Bueu ou A Illa de Arousa.

O presidente de ADEAC, a entidade que outorga estas bandeiras azuis, citou na súa intervención a catástrofe do Prestige como o momento no que a sociedade "tomou conciencia" de que as praias son un patrimonio natural "moi importante" e que son un ecosistema "fráxil" que debemos protexer "entre todos".

José Ramón Sánchez Moro celebrou que estas bandeiras "simbolizan o que nos une", tras lembrar que ondean en 47 países dos cinco continentes.

Por último, a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacou que estes distintivos demostran que Galicia é un destino "de excelencia" e que ten un gran "prestixio internacional", polo que defendeu apostar por un turismo " sostible e responsable" que garanta a protección destes espazos naturais.