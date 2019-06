Os socorristas regresarán á praia fluvial do Lérez o 1 de xullo

A partir do 1 de xullo, unha semana máis tarde do habitual, activarase o servizo de vixilancia na praia fluvial do río Lérez. O Concello confirmou que ultima os trámites para contratar ás persoas que se responsabilizarán da seguridade neste areal.

En concreto, o servizo de vixilancia e emerxencias manterase ata o 8 de setembro. Estará en funcionamento de 12.30 a 20.30 horas, de maneira continuada, todos os días da semana, segundo aseguran desde o goberno municipal.

Pola súa banda, a praia fluvial de Ponte Sampaio tamén contará con socorristas, pero no seu caso o servizo dependerá de Cruz Vermella.

O horario tamén será de 12.30 a 20.30 horas pero só estará activo os sábados, domingos e festivos. Comezará, iso si, dous días antes que na praia do Lérez, o 29 de xuño, e manterase tamén ata o 8 de setembro.

Nos próximos días, operarios municipais procederán a balizar as praias e a colocar as boias que delimitarán as zonas de baño.