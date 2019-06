As praias de Bueu estarán vixiadas este verán por trece socorristas

Bueu contratará trece socorristas acuáticos para o servizo de salvamento nas catro praias con bandeira azul durante a tempada estival. Haberá, polo tanto, vixilancia nos areais de Lapamán, Portomaior, Area de Bon e Lagos.

As persoas interesadas terán que estar inscritas no servizo público de emprego de Galicia como demandantes non ocupados e dispoñibles para o emprego, xa que este servizo fará a preselección.

Unha vez pasado este primeiro filtro, os candidatos e candidatas enfrontaranse a dúas probas.

A primeira, de carácter obrigatorio e eliminatoria, consistirá na realización dun exercicio de aptitude física a fin de comprobar a existencia da capacidade necesaria para as funcións que van desenvolver; e a segunda, será un cuestionario tipo test de vinte preguntas teóricas, tamén obrigatoria e eliminatoria.

O contrato será dun máximo de 3 meses e 37,5 horas semanais e as funcións que deberán levar a cabo serán as de prevención de accidentes ou situacións de emerxencias, o rescate de persoas e o control da súa seguridade nas praias do municipio.

Este servizo está financiado con cargo a unha subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que o organismo autonómico achegará 62.400 euros e o Concello, 6.217,65 euros.