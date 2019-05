70 socorristas vixiarán nove areais de Sanxenxo este verán

Socorristas na praia de Pragueira © Concello de Sanxenxo

Este verán, nove praias de Sanxenxo contarán con 70 socorristas atendendo calquera emerxencia que se poida producir a partir do 15 de xuño nos areais do municipio.

A cifra ascendeu respecto ao ano pasado grazas á recuperación da bandeira azul para a praia da Panadeira, que sumará o seu posto de vixilancia aos xa habituais de Areas, Silgar, Baltar, Canelas, Montalvo, Major, Foxos e A Lanzada-O Espiñeiro.

Ademais destes efectivos, unha embarcación do servizo de Emerxencias estará permanentemente no mar para atender as incidencias que se rexistren. Os socorristas recibirán formación teórica e práctica de traballo con moto náutica para poder desenvolver posibles rescates acuáticos.

O Concello indica tamén que xa dispón dunha bolsa de contratación para a selección de persoal, pero para ampliala e chegar aos 70 vixiantes realizaranse probas o próximo 7 de xuño, a partir das 16.00 horas, na praia de Silgar.