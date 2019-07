Marín consegue vixiantes para a praia do Santo despois de perder a bandeira azul

Socorristas en Marín © Concello de Marín Socorristas izan a bandeira azul en Aguete © Concello de Marín

A praia marinense do Santo terá vixiantes a partir do mércores. Pero chegan tarde porque o Concello perdeu hai unha semana a bandeira azul. Cada ano, os concellos costeiros das Rías Baixas sofren grandes complicacións para completar os seus corpos de salvamento.

Este verán foi o goberno local de Marín o que non logrou contratar aos 25 socorristas que precisaban antes do 1 de xullo e viuse obrigado a reestruturar a repartición de traballadores nas praias deixando sen vixilancia o areal menos concorrido, o do Santo, e renunciando en consecuencia ao selo de calidade.

O organismo que entrega as bandeiras azuis, Adeac, concedeu unha semana de prórroga ao executivo municipal. Pero despois de dous procesos de contratación, o número de efectivos seguiu sendo insuficiente e o Concello decidiu renunciar ao distintivo.

"En Aguete temos dous módulos de salvamento, poderiamos deixalo só nun e destinar ao segundo á praia do Santo. Pero as praias de Aguete están cheas todos os días, a do Santo non tanto, e decidimos primar a seguridade por encima da bandeira", explica a concelleira de Turismo, Cristina Acuña (PP).

A pesar de que recuperar a bandeira azul para este areal durante este verán é xa imposible, o Concello de Marín asinou onte a contratación de dous socorristas que acaban de obter o título. Iniciarán o seu labor no Santo para partir do mércores 31 de xullo e permanecerán alí, polo menos, ata o 1 de setembro. "Pero se o tempo acompaña, ampliarémoslles o contrato ata o 28 de setembro como ao resto de socorristas", puntualiza a edila.

Outro sector que o Concello marinense ten baixo mínimos é o da vixilancia por mar. Dos tres patróns que prevían contratar, só puideron dar de alta a unha, polo que a lancha permanece amarrada a porto. Con todo, en caso de emerxencia, será o coordinador dos socorristas o que sairía como acompañante da patroa titular para levar a cabo o rescate, matiza Acuña.