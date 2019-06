A UE outorga o seu máximo recoñecemento a catro militares da Brilat pola súa reacción ante un atentado en Mali

Parada militar para conmemorar o 53 aniversario da Brilat © Mónica Patxot Parada militar para conmemorar o 53 aniversario da Brilat © Mónica Patxot

A Unión Europea condecorou a catro militares da Brigada Brilat Galicia VII coa máxima condecoración que concede para as misións de paz pola súa actuación durante o ataque terrorista rexistrado o pasado mes de febreiro no Centro de Adestramento de Kuolikuoro de Mali, base de operacións da misión EUTM Mali XIII, na que había 300 militares españois.

Así o deu a coñecer este venres o xeneral xefe da Brilat, Antonio Romero, con motivo da parada militar realizada na base General Morillo de Figueirido para conmemorar o 53 aniversario da Brigada.

A parada militar foi o primeiro acto público da Brigada tras a finalización das dúas misións que os mantiveron durante os seis últimos mes en Líbano e Mali, de modo que as referencias a ambas as misións acapararon a atención de todos os presentes.

A preguntas dos medios de comunicación, o xeneral Romero recoñeceu que o momento máis complicado das dúas misións foi o ataque sufrido en Mali, que se produciu sobre as tres da madrugada do 24 de febreiro, cando estaban de garda no centro de adestramento soldados de Mali e da Brilat. A seguridade nas instalacións é compartida pola misión internacional na que se integra España e por Mali e, nesta ocasión, tocoulle a garda española á Brigada pontevedresa.

"Reaccionaron de maravilla", destacou o xeneral. Adiantou que levarán "condecoracións importantes" por esa rápida actuación, que evitou que as consecuencias do ataque fosen máis graves. Grazas á súa intervención non hai que lamentar ningunha vítima mortal e evitouse que o número de feridos fose maior, con tan só un balance de dous soldados feridos malianos.

O xeneral Romero recoñeceu que ambas as misións foron "muycomplicadas" e eloxiou que os soldados da Brilat responderon "muy bien", de modo que sente a "satisfacción del deber cumplido".

Durante o seu discurso na parada militar xa destacara a "magnífica execución" de ambas as misións, nas que deixaron patente #ante toda España que a Brilat é unha unidade que "está al servicio de las necesidades de defensa" e que, chegado o momento, é "capaz de resolver el problema de forma brillante". En ambas as misións, segundo destacou, empregáronse "a fondo" e fixérono "de manera excelente".

Unha vez na casa, toca "descansar" e que a Brigada se "reorganice" para, xa máis adiante, pensar en novas misións. A curto prazo, a partir do 15 de xullo, volverán asumir a operación Centinela Gallego de vixilancia e prevención de incendios forestais en colaboración coa Xunta de Galicia.

Para 2020, non descartan que a Brigada participe cun batallón na Forza Conxunta de Moi Alta Dispoñibilidade ( VJTF, Very High Readiness Joint Task Force) da OTAN, que en 2016 liderou como punta de lanza como Brigada. Nesta ocasión, é "moi probable" que se implique tan só un batallón.

A parada militar de Figueirido actuou de recibimento a todos os militares que regresaron de Mali e Líbano, pero tamén para render homenaxe aos caídos, para recoñecer aos soldados que durante o último ano destacaron polo seu labor e para recoñecer os premios Azor e nomear Caballero Azor.

Este ano, o Premio Azor entregouse ao Gremio de Mareantes de Pontevedra, o gremio do mar máis antigo de España ao que quixeron recoñecer a súa colaboración coa Brigada desde 2012, ano no que se concedeu a Presidencia de Honra ás Forzas Armadas, representadas na cidade pola Brilat.

O xeneral Romero quixo recoñecer a súa "trayectoria impecable" e que contribuíu á vertebración da sociedade pontevedresa durante séculos.

Os novos Cabaleiros Azor deste ano son o tenente coronel Manuel Touceda, xefe interino da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra; o tenente coronel José Miguel Gamazo Sánchez, responsable do Campo de Manobras e Tiro de Parga (Lugo) e a José Luis Buján Carvajal, xefe de cociña da base de Figueirido durante 19 anos.