A Brilat desfilará polos Campos Elíseos no Día da Festa Nacional de Francia

O desfile militar que percorre os Campos Elíseos de París cada 14 de xullo con motivo do Día da Festa Nacional francesa terá este ano representante pontevedresa. En concreto, desfilarán militares da Brilat e alumnos da Escola Naval de Marín.

A maior representación chegará da man da Brilat. En total, o domingo desfilarán un centenar de militares da Brigada Galicia VII, unha compañía que xa partiu o pasado domingo 7 de xullo para participar nos ensaios do día grande de Francia.

Os militares da Brilat que xa se atopan en París participan este ano como resultado da última misión de adestramento da Unión Europea en Malí, EUTM-Malí, na que participou a Brigada pontevedresa como parte dunha forza multinacional na que tamén está integrada Francia. A relación xurdida desa misión de seis meses en Mali derivou na invitación para estar no desfile do 14 de xullo, segundo puido saber PontevedraViva.

As Forzas Armadas españolas participarán nos actos conmemorativos do Día da Festa Nacional francesa con unidades dos tres exércitos e a Garda Civil. Do Exército de Terra participarán a bandeira con abanderado, un oficial e tres escoltas; unha compañía da Brilat, dous helicópteros HA 'Tigre' e dous helicópteros NH90 das Forzas Aeromóbiles do Exército de Terra (FAMET).

A presenza pontevedresa estará complementada con dous alumnos da Escola Naval Militar de Marín. En concreto, da Armada irán ata París cinco tripulantes da fragata ´Cristóbal Colón' e dous alumnos de Marín. Ademais, estarán un avión ' Eurofighter' e un avión KC130 do Exército do Aire e compoñentes da Unidade de Acción Rural da Garda Civil.