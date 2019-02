O ataque terrorista que repeleron soldados da Brilat en Mali implicou dous vehículos cargados con explosivos

Os tres soldados de Mali que resultaron feridos no ataque terrorista sufrido na madrugada do sábado ao domingo no Centro de Adestramento de Kuolikuoro no que está despregada a Brigada Galicia VII Brilat xa recibiron o alta e a normalidade volve aos poucos ás instalacións mentres empezan a coñecerse máis detalles do ocorrido.

Fontes consultadas por PontevedraViva explicaron que o ataque se produciu sobre as tres da madrugada cando estaban de garda no centro de adestramento soldados de Mali e da Brilat. A seguridade nas instalacións é compartida pola misión internacional na que se integra España e por Mali e, nesta ocasión, tocoulle a garda española á Brigada pontevedresa, que foi a responsable de repeler o ataque terrorista perpetrado por elementos descoñecidos.

En concreto, producíronse dous ataques consecutivos cun coche bomba e armas de asalto contra as instalacións. Desde a Misión de Adestramento da Unión Europea en Mali (EUTM Mali) explicaron que no ataque participaron dous vehículos cargados con explosivos e elementos desmontados. Os atacantes abriron fogo e tentaron romper a porta principal (entrada sur) do Centro de Adestramento Koulikoro, pero foron detidos por elementos de Protección da Forza. Un dos dous vehículos incendiouse despois de ser detido na porta principal, e o segundo explotou.

Segundo informou o Estado Maior da Defensa, a primeira acción produciuse pasadas as tres da madrugada ao explotar un coche bomba no acceso principal ás instalacións. Pouco despois, recibiuse fogo de fusiles dirixido cara a outro segundo acceso ao centro, que se prolongou ata pasadas as catro da mañá.

Como resultado do ataque tres soldados malianos que se atopaban nas inmediacións da explosión resultaron feridos e foron levados ao hospital de campaña ROL 2 para recibir tratamento adicional, do que xa foron dados de alta. Ningún persoal do continxente español despregado en Mali resultou ferido.

Tras o dobre ataque, o Centro de adestramento Koulikoro estableceu o estado de alerta máxima e mantivo as súas posicións defensivas.

Aínda se descoñece o número de atacantes mortos durante o ataque, que está baixo investigación.

O centro de Kuolikuoro é o centro principal de adestramento e formación da misión EUTM Mali, no que España mantén unha forza de ao redor de 300 militares, dos que uns 170 son da Brilat e están despregados desde o pasado mes de novembro. Atópanse no ecuador da misión.