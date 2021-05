A Brilat desprega 200 militares en Romanía para participar en exercicios multinacionais​

Despregamento da Brilat con destino a Romanía © BRILAT OC Despregamento da Brilat con destino a Romanía © BRILAT OC Despregamento da Brilat con destino a Romanía © BRILAT OC

Uns 270 militares españois, 200 deles da Brigada Galicia VII Brilat, participarán nos próximos días en varios exercicios multinacionais en Romanía como integrantes da forza de moi alta dispoñibilidade VJTF ( Very High Readiness Joint Task Force) da OTAN.

A estancia en Romanía está prevista entre o 14 de maio e o 10 de xuño, pero a Brigada xa empezou a súa viaxe o luns, co traslado do material necesario para as manobras, vehículos e contedores de carga, desde a Base General Morillo de Figueirido ata a zona de estiba designada polas autoridades do porto de Vigo no peirao do Arenal.

Este mércores 5 de maio un total de 80 vehículos e 15 contedores de carga embarcaron desde alí e está prevista a chegada ao porto de Constanza, en Romanía, o 14 de maio. Desde este porto, todo o material desprazarase ata ao campo de manobras de Cincu.

En canto aos militares, está previsto que voen con destino a Romanía os días 14 e 16 de maio desde o aeroporto de Peinador, en Vigo. Voarán ata o aeroporto de Sibiu ,en Romanía.

Está previsto que a partir do día 19 de maio alcáncese a capacidade operativa final necesaria para empezar os exercicios en perfectas condicións.

A Brilat mobilizará para este exercicio o Batallón Zamora I/29, unha batería do Grupo de Artillería VII e unha compañía do Batallón de Zapadores VII. En total, a Brigada achegará á estrutura VJTF para o ano 2021 a uns 800 militares e uns 150 vehículos lixeiros/pesados de diferentes características e armamento.

En Romanía participarán en dous exercicios principais: o exercicio 'Nobre Jump II/21' de activación, proxección e despregamento das unidades ata o campo de manobras da localidade de Cincu e o exercicio 'Saber Guardian 21', no que estas unidades integraranse con varias unidades do exército estadounidense.

Estas actividades de preparación están enmarcadas no exercicio ' Steadfast Defender 21', un programa de exercicios dirixidos polo Mando da Forza Conxunta Aliada da OTAN en Nápoles ( Allied Joint Force Command), orientado a aumentar as capacidades de plan, condución e execución de operacións militares no ámbito dos países membros da Alianza.