VÍDEO.- "Hubiera sido una masacre, habría causado más de un centenar de muertes"

O atentado terrorista contra o centro de adestramento de Koulikoro da misión da Unión Europea en Mali o pasado 24 de febreiro sorprendeu de garda aos soldados Richard Ríos e Daniel Gómez, ambos os destinados na Brilat. A pesar do sorpresivo e violento da intervención, ambos reaccionaron con rapidez e precisión repelendo o ataque. Este martes, tras ser condecorados polo Ministerio de Defensa por esa intervención, ambos a lembraron emocionados. "Aún lo recuerdo como si fuera ayer", sinalaron.

O soldado Ríos define aquel momento como "increíble" e explica que foi actuando "sobre la marcha". En todo momento foi consciente do risco ao que se estaba enfrontando e, durante o tempo que tardou o ataque, sobre unha hora, asegura que se lle pasou de todo pola cabeza porque "al final lo ves llegar, no sabes cómo te van a venir y todo es instintivo ya".

Rememora o momento con total claridade e recrea que primeiro empezaron a escoitar polos medios de transmisión que os outros compañeiros que estaban por en outra das portas da base escoitaban disparos -eles sentíanos, pero máis lonxe- e, acto seguido, escoitou xa os disparos nas proximidades. De súpeto, chegou o primeiro vehículo e viu como se estrelaba na esquina, antes de chegar á porta principal e que se abalanzaba cara a dentro. Nese momento, "ya empecé a disparar, justo antes de reventar la puerta".

Inmediatamente despois, viu que o vehículo se detiña, replegó e seguiu disparando, solicitando o apoio do seu compañeiro, o soldado Gómez, que tamén efectuaba lume sobre o vehículo e que, desde a súa posición, foi o primeiro en ver como se achegaba o segundo vehículo. Retrocedeu e púxose nunha posición máis segura.

O soldado Gómez non pode evitar emocionarse ao lembralo e relata que primeiro viu ese segundo vehículo marcha atrás cos intermitentes e, cando tentou virar xa en dirección á base, apuntouno e xa explotou. No momento non llo esperaba e, xusto despois, lembra que chegou o "caos".

Primeiro foise a luz e empezou a pasar xente por diante que xerou máis confusión, pois "no sabías si querían entrar o no". Logrou afrontando a situación "manteniendo la calma, que si no…". Por fortuna, agora xa pode durmir polas noites, pero ao principio mesmo ese xesto lle custaba.

Un dos mandos que coordinou a reacción foi o entón tenente -hoxe capitán- David Matilla, tamén condecorado pola súa intervención, que asegura que no caso de que un dos dous vehículos cargados con 500 quilos de explosivos que participaron no ataque chegasen a penetrar na base, asegura que "hubiera sido una masacre", posto que a entrada principal por onde querían acceder estaba a escasos metros da zona de vida, onde estaban o resto dos compoñentes aloxados e directamente o radio de acción do explosivo.

"Habría causado más de un centenar de muertes", augura. Desde ese posto de responsabilidade agradece a súa actuación a todos os militares que estaban nese momento realizando tarefas de seguridade e tamén ao sarxento Jhon Mauricio Patiño, pois todos executaron "correctamente" o seu papel.