Ataque terrorista no centro de adestramento de Mali onde está despregada a Brilat

O Centro de Adestramento Koulikoro en Mali no que traballa o continxente militar español destacado no país africano, entre eles soldados da Brilat, foi obxecto dun ataque terrorista na madrugada deste domingo.

Segundo informou o Estado Maior da Defensa, non hai ningún ferido entre os militares españois e todos se atopan ben tras ser atacados por elementos descoñecidos. Si se rexistraron feridos entre os militares de Mali que traballan no centro.

O ataque terrorista sufrido esta madrugada foi rexeitado polas accións defensivas das Forzas Armadas de Malí e os elementos de Protección da Forza do continxente EUTM Mali, segundo informou a conta oficial en Twitter desta misión da Unión Europea.

A Brigada Galicia VII Brilat con sede na base General Morillo de Figueirido ten en Mali desde o pasado mes de novembro entre 150 e 200 efectivos como parte da misión EUTM Mali XIII. O seu obxectivo principal é o de dar resposta ás necesidades operativas ás forzas armadas malianas mediante formación e asesoramento en mando e control, apoio loxístico e recursos humanos, así como formación en dereito internacional humanitario, protección de civís e os dereitos humanos.

Ademais, os militares españois contribúen, a petición de Mali e en coordinación coa misión multidimensional integrada de estabilización das Nacións Unidas en Mali ( MINUSMA), ao desarmamento, a desmobilización e o proceso de reintegración incluídos no acordo de paz, mediante a realización de sesións de formación para a reconstrución das forzas armadas de Mali.

