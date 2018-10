Acto de despedida na Brilat para os máis de 800 militares que iniciarán misións en Líbano e Mali a partir de novembro

Acto de despedida dos continxentes da BRILAT que realizarán misións en Líbano e Mali © Mónica Patxot Acto de despedida dos continxentes da BRILAT que realizarán misións en Líbano e Mali © Mónica Patxot O xeneral xefe Antonio Romero tras o acto de despedida dos continxentes da BRILAT que realizarán misións en Líbano e Mali © Mónica Patxot

A partir do 13 de novembro, integrantes da Brigada Multinacional Libre Hidalgo, baixo o mando do Xeral Xefe da BRILAT, Antonio Romero, comezarán a desprazarse ao Líbano e a Mali. Alí, despois de tres anos sen actividade desta relevancia internacional, desenvolverán dúas misións en cumprimento dunha resolución do Consello de Seguridade das Nacións Unidas. Este martes, a base cuartel de Figueirido acollía o acto de despedida para os máis de 800 militares españois que participarán nestas misións durante un período de seis meses.

600 viaxarán ao Líbano. Alí, segundo indicaba o xeneral xefe Antonio Romero realizarán un traballo de vixilancia da fronteira e de apoio ás Forzas Armadas Libanesas no seu despregamento nese sector, ademais de colaborar coa poboación civil. Trátase dunha zona que neste momento non resulta perigosa, segundo explicou, porque a situación se atopa "tranquila" na zona aínda que alerta de que en calquera momento "podería romper".

A Mali desprazaranse máis de 200 militares para formar ao exército deste país. Romero indicaba que tamén nesta misión é pouco probable que se produzan situacións de violencia e o maior perigo destas misións poderíase producir por "algún accidente de tráfico" debido á climatoloxía e ás numerosas horas que terán que realizar os integrantes do continxente patrullando.

O xeneral xefe da BRILAT estará á fronte dunha Brigada Multinacional formada por continxentes que proceden da India, Nepal, Indonesia, Serbia, O Salvador, Brasil e China, ademais dos militares españois. En total, o número de efectivos ascende a 3.500.

"É un fito importante. Estar á fronte da BRILAT é sempre unha responsabilidade enorme", apuntaba Antonio Romero, que lembrou que a Brigada 'Galicia' participara anteriormente noutras misións nestes dous países. No Líbano enviouse un continxente nos anos 2007 e 2009 e a Mali no ano 2014.

Durante o acto no que participaron compoñentes do exército brasileiro, o xeneral xefe quixo enviar unha mensaxe de tranquilidade ás familias dos integrantes das tropas que se desprazarán nestas misións: "A protección dos nosos home e mulleres é prioritaria dentro do cumprimento da nosa misión. Tanto os procedementos empregados como a calidade dos nosos materiais e vehículos garanten unha protección efectiva de todos os compoñentes" e engadiu que tentarán minimizar ao máximo o risco. Ademais fixo un chamamento para que os soldados desprendan "ilusión e compromiso, moi por encima da mera profesionalidade".

O acto militar, que se viu embazado pola choiva e as baixas temperaturas que se rexistraban na base de Figueirido, estivo presidido polo xefe da división "Castillejos", xeneral de División, Fernando García González-Valerio e contou coa presenza da subdelegada do Goberno Maica Larriba.

Pantalla completa Acto de despedida dos continxentes da BRILAT que realizarán misións en Líbano e Mali Acto que se desenvolveu en Figueirido baixo a presidencia do xefe da división Castillejos e coa presencia da subdelegada do Goberno © Mónica Patxot