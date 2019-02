VÍDEO.- O día a día da misión da Brilat en Mali

O ataque terrorista sufrido na madrugada do sábado 23 ao domingo 24 no Centro de Adestramento Koulikoro en Mali no que traballa o continxente militar español destacado no país africano, entre eles soldados da Brilat, puxo de novo o foco de interese nesta misión internacional de España. No marco desa atención espertada por todos os detalles do traballo dos soldados españois, o Exército de Terra lembrou nun vídeo como é o seu día a día na zona de operacións.

O vídeo, rescatado de hai xa un tempo, permite coñecer como é a actuación dos militares en Mali e asimilar como traballan os efectivos da Brigada Galicia VII Brilat despregados desde o pasado mes de novembro. En concreto, hai uns 170 militares da base pontevedresa como parte da misión EUTM Mali XIII, integrada por un total 300 militares españois.

O obxectivo principal da misión é o de dar resposta ás necesidades operativas ás forzas armadas malianas mediante formación e asesoramento en mando e control, apoio loxístico e recursos humanos, así como formación en dereito internacional humanitario, protección de civís e os dereitos humanos.

Ademais, os militares españois contribúen, a petición de Mali e en coordinación coa misión multidimensional integrada de estabilización das Nacións Unidas en Mali ( MINUSMA), ao desarmamento, a desmobilización e o proceso de reintegración incluídos no acordo de paz, mediante a realización de sesións de formación para a reconstrución das forzas armadas de Mali.

O vídeo completo sobre o seu traballo pode consultarse na canle de Youtube do Exército de Terra.