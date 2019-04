A Xunta solicita ao Concello un terreo para construir unha residencia de maiores

Fabiola García visita o centro de día de Afapo © Xunta

A conselleira de Política Social da Xunta de Galicia, Fabiola García ven de remitir unha carta ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, na que lle solicita a cesión dun terreo de titularidade municipal para construir unha nova residencia de maiores.

Na misiva, á que tivo acceso PontevedraViva, a conselleira apela á colaboración entre institucións como ferramenta "fundamental para mellorar os servizos públicos que ofrecemos á cidadanía".

Fabiola García lembra ao rexedor que no caso de Pontevedra, a proposta da Xunta é instalar a residencia no edificio do actual Hospital Provincial. "Esta idea mantense, posto que se trata dun edificio emblemático e ben situado, no que se poderá prestar unha atención ás persoas maiores de primeira calidade".

Porén, a Xunta de Galicia considera que "é xusto que Pontevedra conte coa súa residencia de 120 prazas ao mesmo tempo que as demais cidades da nosa comunidade". Por iso, "sen renunciar á oportunidade" que suporá nos vindeiros anos o traslado da actividade sanitaria do Hospital Provincial, escribe esta carta ao alcalde "para solicitarlle a cesión dun terreo de titularidade municipal para poder comezar canto antes a construción desta nova residencia".

A conselleira sinala que o procedemento máis acaído sería a sinatura dun convenio semellante ao que xa asinou a Consellería de Política Social cos Concellos de Santiago, A Coruña ou Ourense.

Ademáis, na carta precísase que sería necesario que o Concello enviase á Consellería "coa maior axilidade posible" unha relación de terreos dispoñibles que cumpren os requisitos para a construción dun equipamento así, detallando as súas características técnicas. Dentro desa selección, os técnicos autonómicos escollerían o máis axeitado para o proxecto que se prevé levar a cabo.

Por último, a conselleira sinala que "teño confianza en que o momento político en que nos atopamos non será obstáculo para o bo entendemento entre as dúas Administracións, e que os trámites chegarán a bo porto con rapidez e dilixencia, para beneficio das veciñas e veciños de Pontevedra e da súa área".