O Concello lémbralle á Xunta e o PP que xa fai seis meses que lle ofreceu terreos para unha residencia de maiores

César Mosquera, concelleiro de infraestructuras © Mónica Patxot

O concelleiro de Infraestruturas de Pontevedra, César Mosquera, tirou este sábado dunha pormenorizada cronoloxía de feitos para responder á carta remitida pola conselleira de Política Social dá Xunta de Galicia, Fabiola García, o pasado mércores pedindo ao Concello terreos para construír unha residencia de maiores e lembroulle que fai xa seis meses que foi a propia Administración local a que fixo ese ofrecemento e que durante este medio ano mantívoo e agora reitérao.

Mosquera, sorprendido polas formas utilizadas pola Conselliería de Política Social e pola desmemoria da Xunta de Galicia, lembrou que xa no pasado mostrara a súa disposición para colaborar para dotar a Pontevedra da citada residencia de maiores e que o pasado 22 de outubro, fai case seis meses, reiteroullo ao presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, na súa reunión co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Nese encontro, Lores e Mosquera trasladáronlle a Feijóo que estaban dispostos a colaborar e que, en caso de ser necesarios terreos, achegaríanos. Mesmo falaban de cinco parcelas posibles na rúa da Barca, os antigos terreos de Tafisa, Valdecorvos, a Unidade 18 entre Joaquín Costa e Doce de Novembro e a parcela da Parda na que se ía a instalar o Carlos Oroza. O propio Concello díxoo na reunión e tamén nunha comparecencia ante os medios.

Nesa reunión, segundo lembrou este sábado Mosquera, Feijóo indicoulle que a Xunta estaba a negociar coas monxas da comunidade relixiosa das ' Hermanitas dos Anciáns Desamparados' a reapertura do antigo asilo que tiñan na rúa Loureiro Crespo para realizar as funcións de residencia da terceira idade. O propio Feijóo trasladoulle esas negociacións, das que non volveu a saberse nada ata agora, de modo que Mosquera supón que resultaron erradas.

"Nada máis soubemos das xestións da Xunta co asilo. Teremos que supoñer que fracasaron", valorou este sábado Mosquera, que quixo comparecer ante os medios en plena Semana Santa ante os recentes acontecementos de que a Xunta enviase á Alcaldía un correo electrónico ás 14.34 horas do mércores 17, xusto antes dos catro días festivos, cunha carta adxunta da conselleira dirixida a Lores.

Nese correo achegábanlle a carta e facíanlle constar que tamén fora enviada por correo postal e Mosquera desvelou este sábado que tan só 27 minutos despois, ás 15.01 horas, saíu desde o mesmo correo da Alcaldía unha resposta redactada na mesma liña do xa trasladado en outubro a Feijóo.

"Temos varias parecelas dispoñibles dotacionais que poderían ser acaídas para o uso que nos comunican. Agradeceriamos que nos concretaran máis a súa solicitude en canto a superficie, edificabilidade necesaria e se o emprazamento ten que ser urbano ou pode ser rural", recolle ese correo electrónico, cuxo contido foi facilitado polo propio Concello de Pontevedra.

Tras ese envío, produciuse un "desafortunado comentario" realizado polo candidato do PP á Alcaldía de Pontevedra, Rafael Domínguez, pidiendio rapidez ao Concello para facilitar eses terreos. Tamén a Rafa Domínguez quixo responderlle Mosquera, que considera que está "aínda máis despistado que a Xunta", que "polo que se ve, tiña extraviados o perdeu os papeis que lle tiña entregado o alcalde ao presidente".

O edil de Infraestruturas mostrou o seu malestar polo feito de que "non supemos nada en case seis meses" e o mércores, véspera de catro festivos, enviou a citada carta, cando "non é o procedemento habitual", senón que adoita haber un contacto directo entre a Consellería e o Concello falando dos seus proxectos e da necesidade de que lle cedan terreos.

En opinión de Mosquera, "a carta máis ben parece escrita por un gabinete de comunicación", pero, a pesar das formas e ao descoñecemento dos trámites realizados fai xa seis meses, aplaude que a Xunta retome o proxecto e mostra o seu desexo de que chegue a bo porto. "Agardamos que vaia en serio. Non imos ser mal pensados", indicou Mosquera, para quen, formas aparte, "o importante é se a residencia vai para adiante ou non vai".