Feijóo revela a Lores que a Xunta está en conversas para a reapertura dunha residencia de maiores no antigo asilo

Reunión entre Lores e Feijóo © Xunta de Galicia

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, mantiveron este luns unha reunión nun ambiente distendido e de entendemento na que abordaron todos os proxectos que ten en tramitación ou xa en marcha o goberno galego no municipio e da que o rexedor pontevedrés saiu coa noticia de que está máis preto o momento de que a cidade incremente as prazas dispoñibles para residencia de terceira idade.

Lores compareceu en Pontevedra ao seu regreso da reunión celebrada en Santiago e indicou que Feijóo lle revelou que a Xunta de Galicia "está negociando" coas monxas da comunidade relixiosa das 'Hermanitas de los Ancianos Desamparados' a reapertura do antigo asilo que tiñan na rúa Loureiro Crespo.

Según explicou Lores, Feijóo deulle a coñecer que o anterior conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, "estaba falando" para a reapertura do centro como residencia de maiores e que o novo responsable se prevé que retome as negociacións.

Ademais, o presidente da Xunta reiterou ao alcalde o compromiso do seu goberno coa apertura dunha nova residencia nas instalacións actuais do Hospital Provincial unha vez que rematen as obras do Gran Montecelo. Ao respecto, Feijóo explicou que van adecuar unha parte das instalacións hospitalarias para unha nova residencia con 120 novas prazas públicas.

Lores quixo "valorar positivamente" o contido da reunión e tamén o feito de que Feijóo tivera ese encontro con el e co concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, "en pouco tempo" tras a petición oficial do mes. Lembrou que nos anos pasados non era así, de modo que o feito de que haxa entendemento e compromisos en firme de investimentos orzamentarios son cuestións a valorar. Aínda que "no estamos contentos como unhas castañuelas", aplaude o bo talante e destaca que "teño que valorar as cousas positivamente".

Feijóo e Lores compareceron xuntos antes os medios de comunicación en Santiago e destacaron que segue adiante o compromiso da Xunta de contratar a obra do Gran Montecelo antes de que acabe o verán de 2019 e que xa está "en marcha" a tramtiación do Plan Sectorial.

O presidente galego tamén reiterou o compromiso de que o novo edificio xudicial da Parda estará rematado na primeirametade do ano 2019 e que a reforma da antiga sede da Xunta na rúa Benito Corbal se entregará en cuestión de meses.

Ao respecto, Lores indicou que a Xunta, en principio, non cumprirá a petición do Concello de que lle ceda un piso deste edificio para uso municipal, que pretendía destinar ao proxecto de Campus Crea que teñen coa Universidade de Vigo, porque xa non terán espazos dispoñibles. En caso de que finalmente quede algún oco, negociarase.

Entre os asuntos abordados polos dirixentes autonómico e local figuraba a obra da Variante de Alba. Feijóo destacou: "temos acordo no proxecto, no trazado e tan só nos queda un permiso do Ministerio de Fomento para enlazar a variante coa nacional".

Lores, pola súa parte, lembrou que o proxecto polo que aposta a Xunta non é o que apostaba o Concello, pero que, chegados a este punto, "non imos poñer nignún tipo de problema para que se execute".