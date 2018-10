Silva e Ramallo apostan pola "boa relación institucional" coa mellora de Concepción Arenal e do Parque Eguren

Carmela Silva e María Ramallo visitan o Parque Eguren en Marín © Deputación Provincial

As obras de humanización na rúa de Concepción Arenal xa finalizaron e, en breve, comezará a reforma do espazo de xogos infantís no Parque Eguren. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva e a alcaldesa de Marín, María Ramallo realizaban unha visita este martes ás obras executadas. Un encontro que serviu para que a presidenta provincial destacase a relación de lealdade institucional entre a Deputación e o Concello de Marín e agradeceu a cordialidade de María Ramallo.

Neste sentido, a alcaldesa indicou que co Plan Concellos da Deputación acometéronse obras importantes en Marín. É o caso da rúa Concepción Arenal na que a Deputación achegou máis de 237.000 euros para ampliar as beirarrúas, renovar as redes de rede de sumidoiros e de augas pluviais, ademais da mellora da iluminación desta zona e da instalación de mobiliario urbano.

A presidenta da Deputación sinalou que está previsto que se leve a cabo agora a instalación dun novo espazo de xogos infantís no Parque Eguren cun investimento da institución provincial que supera os 161.000 euros.

Ademais, Carmela Silva anunciaba que o vindeiro luns 5 de novembro, a Xunta de Goberno da Deputación aprobará a última partida do Plan Concellos 2018 para Marín cun investimento de 200.000 euros para pavimentar diferentes viarios rurais do municipio. Segundo indicou, o Concello marinense recibiu este ano 1.772.748 euros, cun incremento do 72% respecto a 2017.