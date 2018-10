Marín segue aumentando as súas rúas urbanizadas coa vista posta en Cantodarea

Obras na rúa José del Río © Concello de Marín Obras na rúa José del Río © Concello de Marín

O goberno local do Concello de Marín celebra que as obras de mellora nas rúas do centro urbano vanse ampliando. Así, despois da reforma urbana de todo o centro histórico, dos tramos de Concepción Arenal, da mellora de Travesía de Jaime Janer, Ponte Zapal, agora tócalle a quenda a José del Río e á de Inferniño no seu tramo máis urbano.

O equipo da alcaldesa María Ramallo destaca que os proxectos de mellora de servizos, cambio das tubaxes de auga, saneamento, mellora da iluminación, beirarrúas totalmente novas e mobiliario urbano, dan un mellor aspecto a moitas zonas que ata o momento estaban máis afastadas.

As obras de José del Río entran na recta final, xa se está procedendo ao empedrado das beirarrúas e á colocación dos espazos destinados á iluminación, zona de acceso rodado, aparcadoiro e alcorques para as árbores.

En canto ao tramo urbano de Inferniño os traballos iniciáronse hai uns días e estase procedendo ao cambio dos servizos de saneamento, pluviais e abastecemento existentes.

Estas obras teñen un prazo previsto de execución de 3 meses.

O seguinte obxectivo será Cantodarea, no tramo da rúa Concepción Arenal desde o límite con Pontevedra ata José Trasande. Nestes momentos está a procederse á licitación das obras.