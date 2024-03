Detido un veciño de Meaño polo roubo na Confraría de pescadores de Sanxenxo

A Garda Civil detidv un veciño de Meaño, de 43 anos, con numerosos antecedentes policiais, como presunto autor dun delito de roubo perpetrado no local social da confraría de pescadores de Sanxenxo.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos producíronse o pasado mes de xaneiro cando un individuo entrou no establecemento forzando a porta de entrada e, tras rexistralo todo, leva certa cantidade de diñeiro, causando danos de consideración no local.

O Area de Investigación da Garda Civil de Sanxenxo, faise cargo da investigación, e, tras distintas pescudas e realizar a inspección ocular no local, conclúese coa identificación do presunto ladrón, ao que se localiza e detén.

As dilixencias son entregadas no Xulgado de Garda de Cambados ante o que o detido, que foi posto en liberdade en sede policial, terá que acudir cando sexa citado para iso.