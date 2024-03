Detido un sanxenxino con numerosos antecedentes como presunto autor dun roubo nunha vivenda de Noalla

Un veciño de Sanxenxo con numerosos antecedentes policiais e de 49 anos de idade terá que responder ante as instancias xudiciais pola presunta autoría dun delito de roubo nunha vivenda unifamiliar na parroquia sanxenxina de Noalla.

Este feito foi denunciado a finais do ano pasado. Segundo esa denuncia forzáronse as xanelas da vivenda e accedeu ao interior do domicilio de onde levou varios electrodomésticos. Devanditos bens xuntos aos danos ocasionados estímanse nun valor económico que supera os 3.000 euros.

A intervención realizada pola área de Investigación da Garda de Civil de Sanxenxo e o Equipo EBIO de Cambados obtiveron indicios obxectivos sobre a autoría deste delito que determina a participación deste home no mesmo. Tras ser detido e posto en liberdade terá que comparecer cando sexa requirido perante o xulgado de Garda de Cambados que leva as dilixencias do caso.