Sete menores de idade de Cambados investigados pola Garda Civil por numerosos roubos e furtos

Porta forzada durante un roubo © Guardia Civil

A Garda Civil investiga a 9 persoas residentes en Cambados, sete deles menores, por roubos con forza en locais e establecementos, así como roubos e furtos en vehículos de motor, todos eles labores nesa localidade e tamén en Vilagarcía de Arousa.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, estes delitos contra o patrimonio producíronse entre o 31 de outubro do pasado ano e o 12 de xaneiro do actual. No marco da investigación aberta os axentes lograron identificar aos presuntos autores.

Ademais, nalgúns casos puidéronse recuperar pezas e calzado roubado. Os investigados tamén subtraeron varios vehículos que deixaban con posterioridade abandonados, excepto nun caso no que tiveron un accidente cun e déronse á fuga.

De todos estes vehículos levaban carteiras e documentación e dun deles levaron un patinete eléctrico, así como unhas zapatillas deportivas, podéndose recuperar os dous.

Noutra ocasión roubaron do interior dun vehículo tarxetas bancarias, coas que cometeron un delito de estafa ao facer uso delas realizando diversas compras.

Outro roubo con forza produciuse nunha escola infantil, outro nunha vivenda non habitada. Constan tamén varias tentativas de roubos en vivendas.

As dilixencias instruídas foron remitidas á Fiscalía de Menores de Pontevedra nos casos dos menores, así como ao Xulgado de Garda de Cambados, no caso dos maiores de idade.