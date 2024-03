Atropelado un corredor na ponte de Santiago

Un home resultou ferido tras ser atropelado cando cruzaba a ponte de Santiago.

O accidente tivo lugar este sábado sobre as 18.40 horas.

O home estaba a practicar atletismo e cruzou correndo á altura do paso de peóns cando foi embestido polo vehículo.

Ao lugar do suceso acudiu unha ambulancia do 061 que trasladou ao deportista ata un centro sanitario. Estaba consciente e queixábase dunha forte dor nun ombreiro. Tamén se presentou unha patrulla da Policía Local para redactar un atestado sobre as causas do accidente.